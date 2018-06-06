NATO'dan kritik 'Münbiç' açıklaması!

ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının bir araya gelerek Münbiç konusunda anlaştıklarını açıklamasına, NATO'dan ilk tepki geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum"dedi.

Pazartesi günü ABD’de mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç hakkındaki yol haritasının onaylandığını duyurmuştu. Teröristlerin çekilme sürecinde üçüncü bir ülkenin rol almayacağını da vurgulayan Çavuşoğlu,"YPG Münbiç'ten çekilirken ABD'nin verdiği silahlar geri alınacak" şeklinde konuşmuştu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG de dün açıklama yayımlayarak 'askeri danışmanlar' diye adlandırdığı teröristleri Münbiç'ten çektiğini duyurmuştu.

ÜÇ AŞAMALI YOL HARİTASI

Münbiç'le ilgili üç aşamalı bir yol haritası belirlendi. Bu üç aşama ana hatlarıyla şöyle:

* YPG Münbiç'ten çekilecek ve PYD'nin denetimine son verilecek.

* Güvenliği ve denetimi, Türk ve ABD ortak askeri güçleri sağlayacak. Türk istihbaratı ve diğer ilgili uzmanlar da, Münbiç’te faaliyette bulunacak.

* Münbiç’in demografik yapısına uygun yerel meclis oluşturulacak. Münbiç, yerel meclis tarafından yönetilecek. Münbiç'te nüfusun büyük çoğunluğunu Araplar oluşturuyor. PYD ile bağlantılı olmayan Kürt gruplar da bu Meclis’te temsil edilecek.

ABD SÖZ VERMİŞTİ

Bir diğer terör örgütü DAEŞ'in 2016 yazında Münbiç'ten çıkarılmasıyla ilçeye yerleşen YPG'liler, ABD'nin Türkiye'ye defalarca söz vermesine rağmen bölgeden çekilmemişti.

Üstelik ABD, PKK terör örgütünün Suriye uzantısına binlerce TIR silah yardımı yaptı, askerlerini bölgeye konuşlandırmıştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile Cerablus-Azez hattını, Zeytin Dalı Harekâtı ile de Afrin'i YPG'lilerden temizleyen Türkiye, daha önce birçok kez sonraki hedefin Münbiç olacağını ilan etmişti.