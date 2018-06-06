Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Aykut Kocaman bugün bir araya gelerek ayrılık şartlarını konuşacak.
Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte belirleyecekleri yabancı teknik adamı Fenerbahçe’nin başına getirmek isteyen Başkan Koç’un, sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman’la yapacağı toplantıda yollar ayrılacak.
Aykut Kocaman’ın hangi şartlarla kulüpten ayrılacağı bu toplantıda netlik kazanacak. Kocaman'ın ayrıca hazırladığı detaylı raporu da yönetime sunacağı öğrenildi. (Milliyet)
06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Fenerbahçe'de bir devrin sonu!
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