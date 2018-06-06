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Hollanda'da Türklere kritik çağrı!

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Hollanda'da Türklere kritik çağrı!
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Laleli Camisi yönetiminden, PEGIDA'nın Laleli Camisi önünde yarın iftar saatinde domuz etli mangal partisi eylemine yönelik "provokasyona gelmeyin" çağrısı yapıldı.
Hollanda'da Türklere kritik çağrı! Hollanda'da Türklere kritik çağrı! Hollanda'da Türklere kritik çağrı!

 

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camisi yönetim kurulunun yayımladığı basın bildirisinde, PEGIDA'nın yarın Laleli Camisi önünde İslam karşıtı pankart açarak domuz etli mangal partisi yapmak istemesinin apaçık bir provokasyon olduğu belirtildi.

Provokasyona gelmemek için kararlı oldukları belirtilen bildiride, cemaate ve çevrede yaşayan topluma sakin olmaları çağrısında bulunuldu. 

''ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR TATSIZ OLAY YAŞAMADIK''

Bildiride, "1982 yılından beri bulunduğumuz bölgede şimdiye kadar hiçbir tatsız olay yaşamadık ve bunun böyle kalmasını istiyoruz. Barışçıl bir şekilde birlikte yaşamak birbirimize saygılı olmak ve desteklemek bizim semtimizin gerçeklerindendir. Bunu da küçük bir grupun provokasyonuyla bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Cami yönetiminin PEGIDA'nın eyleminden endişe duydukları kaydedilirken, "Özellikle kendi cemaatımız ve çevremiz dışındaki kişilerden eyleme karşı yapılabilecek bir müdaheleden kaygılıyız. Bu grupları tanımadığımız için yönetim olarak bunları kontrol edemeyiz. Endişelerimiz belediye ve polis teşkilatı ile paylaşıldı. Olası rahatsız edici durumlara karşı gerekeni yapacaklarına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz etli mangal partisi eylemi yapacağını duyurmuştu.

Rotterdam’ın Fas asıllı belediye başkanı Ahmed Aboutaleb geçen ay, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemine izin vermişti. Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem belediye başkanları ise izin vermemişti.

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