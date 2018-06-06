06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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ABD'ye inat ateşlediler!

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ABD'ye inat ateşlediler!
Hindistan 3 Haziran'da yerli olarak geliştirilmiş nükleer kapasiteli uzun menzilli balistik füzesi Agni-5'i 5.000 km'lik bir menzilde başarıyla test etti.
ABD'ye inat ateşlediler! ABD'ye inat ateşlediler! ABD'ye inat ateşlediler!

 

Füze, Odisha sahilindeki Dr Abdul Kalam Adası'ndan başlatıldı. Bu deneme, son teknoloji Agni-5 balistik füzesinin altıncı denemesiydi.

Agni-5, yaklaşık 1,5 tonluk bir nükleer savaş başlığı taşıyabilen,  17 metre uzuanluğunda  5,000 km menzili olan bir füze.

Ayrıca Hindistan'ın sahip olduğu .agni 5'in yanı sıra Agni füze ailesi, Agni-1 700 km menzilli , 2,000 km menzilli Agni-2, Agni-3 ve Agni-4, 2.500 3,500 km'den fazla menzile sahip füzelerden oluşuyor.

ABD'YE İNAT

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı William Mac Thornberry, Hindistan’ın Rusya’nın S-400 hava savunma füze sistemlerini almasının ABD’yle savunma alanındaki işbirliğini etkileyebileceğini belirtmiş ve Hindistan'a silah sevkiyatının durdurulabiceği tehdidinde bulunmuştu.

Ancak kararından vazgeçmeyen Hindistan, ABD’nin itirazlarına rağmen Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaktan geri adım atmayacağını belirtmişti.

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