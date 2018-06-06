06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Bakan Soylu’dan telefon dinleme iddialarına cevap

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Bakan Soylu’dan telefon dinleme iddialarına cevap
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu’dan telefon dinleme iddialarına cevap Bakan Soylu’dan telefon dinleme iddialarına cevap Bakan Soylu’dan telefon dinleme iddialarına cevap

Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, bir gazetecinin CHP'nin  cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefon dinlemeleri iddialarını sorması üzerine ''Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin 'Telefonlarımız dinleniyor' sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" diye yanıt verdi.

Bakan Soylu, Kandil’e olası harekat konusunda takvimin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, ''Bir gece ansızın her şey olabilir'' dedi.

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