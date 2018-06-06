06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
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Resmen duyuruldu! NATO'dan flaş Katar kararı

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NATO, ittifaka katılmak isteyen Katar'ın tam üye olma talebini reddetti. NATO bu açıklamayı, Katar Savunma Bakanı'nın ülkesinin NATO’ya katılmak istediğini açıklaması üzerine yaptı.
Resmen duyuruldu! NATO'dan flaş Katar kararı
Resmen duyuruldu! NATO'dan flaş Katar kararı Resmen duyuruldu! NATO'dan flaş Katar kararı Resmen duyuruldu! NATO'dan flaş Katar kararı

 

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir NATO yetkilisi, Katar’ın savunma ittifakına tam üye olma talebini, "üyelik ABD ve Avrupa’ya açıktır" diyerek reddettiklerini duyurdu.

NATO yetkilisi karara gerekçe olarak kuruluşun 10.maddesini gösterdi. Washington anlaşmasının 10. maddesinde "Taraflar, oy birliği sağlayarak, herhangi bir Avrupa Devletini, ittifakın gelişmesini ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamak üzere üyeliğe davet edebilir" deniliyor.

Açıklamayı yapan NATO yetkilisi, "Katar, NATO'nun değerli ve uzun süredir bir ortağıdır" dedi.

KATAR NATO'YA KATILMAK İSTEMİŞTİ

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin silahlanma kalitesi konusunda bölgedeki en önemli ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, NATO'ya tam üye olmayı arzuladıklarını açıklamiştı.

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