ABD oyalamak istedi, Türkiye izin vermedi

Türkiye ile ABD’nin Menbiç için anlaştığı yol haritasının detayları netleşti. PKK’nın Suriye kolu YPG’nin 4 Temmuz’dan itibaren Menbiç’ten çekilmeye başlaması öngörüyor...

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Menbiç ile ilgili yol haritasında yapılacakların takvimi net bir biçimde belirlendi. Buna göre takvim şöyle ilerleyecek:

- Gelecek 10 gün içerisinde YPG’nin Menbiç ve Fırat’ın batısından çekilmesi için iki tarafın yetkililerinden oluşan teknik ekip ön hazırlık çalışması yapacak. Türk askerinin bölgeye ne zaman gideceği, kimlerden oluşacağı, YPG’nin çekildikten sonra nereye gideceği, YPG sonrası dönemin nasıl şekillendirileceği bu aşamada netleştirilecek.

- 11. gün ile 30 gün arasında hazırlıklar tamamlanacak ve YPG çekilmeye başlayacak. YPG’nin 4 Temmuz’dan itibaren çekilmeye başlaması öngörülüyor.

- 30 ile 90 günlük süre içinde de uygulama tamamlanacak.

6 AYDAN 90 GÜNE İNDİ

- ABD, Menbiç için 6 aylık bir çalışma süresi önerdi. Ancak Türkiye’nin isteğiyle bu süre 90 güne indirildi.

Diplomatik kaynaklar takvimde bazı sarkmalar olabileceğinin göz önünde bulundurulmakla birlikte, Türkiye’nin yol haritasının 90 günde tamamlanması konusunda kararlı olduğunun altını çiziyor. Türkiye kararlılığını ABD tarafından önerilen 6 aylık takvimi kabul etmeyerek gösterdi. Ankara ABD tarafına “Bu topu taca atmak olur” dedi ve 6 aylık takvimi reddetti. Süre böylece 90 güne indi. Ankara ayrıca, mutabakat metninin kongre veya başkanın onayına sunulması konusunda da devreye girdi. Taslak metinde dolaylı bir ibare ile onay sürecinin önünün açıldığı ancak Türkiye’nin itirazları ile bunun kaldırıldığı belirtildi. Bu gelişme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’ye gidişinden 24 saat önce aşıldı.

KÜRECİK VE İNCİRLİK ETKİSİ

- Diplomatik çevrelerde, ABD’nin Menbiç’te Türkiye ile uzlaşma yoluna gitmesi, ilişkilerin kopmasını göze almaması şeklinde değerlendirildi. ABD’nin Malatya Kürecik’teki radar ile Adana’daki İncirlik hava üssünün kapatılmasına ilişkin Türk kamuoyunda oluşan havadan ve bunun masaya konulmasından etkilendiği yorumları yapılıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin Afrin operasyonundaki kararlığıyla Menbiç’e harekât yapılacağına ilişkin açıklamaların da ABD yönetimini etkilediği görüşü hakim.

- ABD’nin YPG ile ilişkisini hemen koparmak istememesinin gerekçesi olarak bin 500 dolayında DAEŞ’linin faaliyetini öne sürdüğü belirtiliyor.

'S400 YAZILIMINI İNCELEYİN DEDİK'

ABD ile F-35 uçakları konusundaki krizi tetikleyen iki konu başlığını ise Rahip Branson davası ve Türkiye’nin Rusya’dan S400 füze sistemi alması oluşturdu. Türkiye bu konuda da ABD’den gelen, “ya anlaşmayı iptal edin ya da alın ama kullanmayın” teklifini kabul etmedi. Türk yetkililer, şu değerlendirmede bulundu:

“Madem S400 füzelerini almamızı istemiyorsunuz o zaman alternatifini konuşalım. İki Patriot aldık ihtiyacımız var dedik. Bugün İran’la Suriye’de karşı karşıya gelsek bize İran füze atsa. Bizi kim koruyacak dedik. ABD’lilere eğer S-400’ler konusunda kaygılarınız varsa bunların NATO’ya tehdit oluşturduğunu öne sürdüğünüz yazılımları ise ‘gelin görün inceleyin emin olun’ dedik.”