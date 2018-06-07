07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:25Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:41Yatsı 22:30
    • 28°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 96.658 -1.19
  • Altın: 189,896 -0.92
  • Dolar: 4,5545 -0.90
  • Euro: 5,3631 -0.39

"S-400’ü alın ama kullanmayın"

»
"S-400’ü alın ama kullanmayın"
ABD ile süren görüşmeler çerçevesinde bazı ABD’li yetkililerin “Ruya'dan S-400 Alın ama kullanmayın” yaklaşımını gündeme getirdiği öğrenildi.

 

ABD’nin Türkiye'ye karşı uzun süredir sürdürdüğü baskılarına karşı Türkiye, her düzeyde, “S-400’ten vazgeçmeyiz. Bu satışın bir de Rusya tarafı var” diyerek kapıyı kapattı. Bununla birlikte, Türkiye, ABD’li bazı yetkililerin açıkça ifade ettiği “S-400’ler başta F-35’ler olmak üzere NATO uçak ve diğer silah sistemlerine tehdit oluşturur” argümanına karşı “Gelin bu kaygıları birlikte gidermek için ortak bir çalışma yapalım” önerisinde bulundu. Türkiye’nin S-400 konusunda kararlı tutumu üzerine ABD’li yetkililerin “Alın ama kullanmayın” yaklaşımını dile getirdikleri öğrenildi.

İkili görüşmelerde Türk tarafı, S-400 ya da alacağı başka bir silah sisteminin NATO’nun herhangi bir sistemine tehdit oluşturmaması için çok hassas davrandığını somut örneklerle açıkladı.

Acil bir ihtiyaç olmasına karşın S-400 sistemini 9 ay yerine 19 ayda teslim almaya karar verildiğini ABD’ye aktaran Türkiye, “Eğer 9 ayı kabul etseydik, o zaman S-400’leri Ruslar kendi yazılımlarıyla kuracaklar ve sadece Rus askerleri kullanabilecekti. Biz ise tamamen kendi askerlerimiz tarafından kullanılabilmesi için daha uzun bir teslim sürecini tercih ettik” bilgisini de iletti.

GÜVENCE TALEBİ

Türkiye’nin çevresindeki ülkelerin önemli miktarda füzeye sahip olduğunu örneğin ileride İran’la yaşanabilecek bir sıkıntıda Türkiye’nin kendisini koruyacak bir hava savunma sisteminin olmadığı ABD’ye aktarıldı. Bu konunun ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları yüz yüze ve telefon görüşmelerinde de gündeme geldiği öğrenildi. Trump’ın Patriotların hemen satışının gerçekleşebileceği yönünde görüş ifade ettiği belirtildi.  Başka ABD’li yetkililerin de dile getirdiği bu teklif üzerine “Kongre’den güvence koşuluyla” değerlendirilebileceği yanıtı verildi.

Görüşmelerde ABD Kongresi’nin hem S-400 hem de Rahip Brunson’ın tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye başta F-35’lerin teslimi olmak üzere yaptırım uygulaması olasılığı da gündeme geldi. Türkiye’nin “S-400 ile ilgili yaptırım derseniz, bunun karşılığı olur” yanıtını verdiği ifade edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"S-400’ü alın ama kullanmayın""S-400’ü alın ama kullanmayın"ABD ile süren görüşmeler çerçevesinde bazı ABD’li yetkililerin “Ruya'dan S-400 Alın ama kullanmayın” yaklaşımını gündeme getirdiği öğrenildi.
2 bakanlık birleşiyor2 bakanlık birleşiyorCumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini açıkladı.
Köylüler silahları teslim ediyor!Köylüler silahları teslim ediyor!Mehmetçik, Kandil harekâtı için büyük titizlikle hazırlanıyor. Kuzey Irak’ta 25 kilometre derinliğe inen TSK, halkla yakın temas kurarak teröristlerin gizlemeleri için köylülere bıraktığı silahları topluyor.
Bor stratejisi bugün açıklanıyorBor stratejisi bugün açıklanıyorEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bor rezervlerinin yüksek katma değerli stratejik ürüne dönüştürülmesini amaçlayan modeli bugün tanıtacak.
ABD oyalamak istedi, Türkiye izin vermediABD oyalamak istedi, Türkiye izin vermediTürkiye ile ABD’nin Menbiç için anlaştığı yol haritasının detayları netleşti. PKK’nın Suriye kolu YPG’nin 4 Temmuz’dan itibaren Menbiç’ten çekilmeye başlaması öngörüyor...
Kurtulmuş'tan 'Cemevi' açıklamasıKurtulmuş'tan 'Cemevi' açıklamasıKültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 'Cumhurbaşkanımızın da seçim beyannamesinde ifade ettiği gibi, seçimden sonra hemen bu irfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili yasal düzenlemeler gündeme gelecek.' ifadesini kullandı.
  • Resmen duyuruldu! NATO'dan flaş Katar kararı06 Haziran 2018 Çarşamba 17:00
  • Bir bedelli açıklaması daha!06 Haziran 2018 Çarşamba 16:46
  • Çakıcı'dan bir mektup daha!06 Haziran 2018 Çarşamba 16:37
  • Erdoğan'dan önemli açıklamalar06 Haziran 2018 Çarşamba 16:26
  • MHP'nin reklam filmi Yunanistan'ı kızdırdı!06 Haziran 2018 Çarşamba 16:00
  • 15 ilde operasyon! 124 kişi gözaltına alındı06 Haziran 2018 Çarşamba 15:45
  • Bakan Soylu’dan telefon dinleme iddialarına cevap06 Haziran 2018 Çarşamba 15:37
  • Limanda bu halde yakalandılar!06 Haziran 2018 Çarşamba 15:35
  • HDP'ye "Türk bayraklı" tepki06 Haziran 2018 Çarşamba 15:29
  • Arap ve batılı ülkelerden oluşan ordu kuracaklar!06 Haziran 2018 Çarşamba 15:05
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri