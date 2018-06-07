07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Rusya'nın 'öldürücü' uçağı

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Rusya'nın 'öldürücü' uçağı
Military Watch Magazine, Rus yapımı MiG-31 hipersonik önleme jetinin Kinjal füzeleriyle donatılmasının Moskova’nın potansiyel rakipleri için ‘ciddi bir tehdit’ oluşturduğunu yazdı.
Rusya'nın 'öldürücü' uçağı Rusya'nın 'öldürücü' uçağı Rusya'nın 'öldürücü' uçağı

 

Derginin yayınladığı haberde, MiG-31 avcı uçağının diğer ülkelerde benzeri bulunmayan gerçekten ‘öldürücü' bir uçak olduğu, bu süper jetin hem hava çatışmalarında hem de karşı tarafın gemilerini ‘avlamak' için aktif olarak kullanılabildiği vurgulandı.Makalede, MiG-31'in Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edildikten sonra modern radar ve füze sistemleriyle donatıldığı ve bugün ‘dünyanın en hızlı modern savaş uçağı' olduğu kaydedildi.

Yazıda, "MiG-31'in ebatları, diğer savaş uçaklarının kullanamadığı aşırı ağır mühimmatları kullanma imkânı tanıyor. Önleme uçağının başarılı olmasını garantileyen özel mühimmatlar da ayrıca geliştirildi" ifadelerine yer verildi.

Uçağın ‘Zaslon' radar sistemleriyle ve uzun menzilli P-33 ve P-37 ‘havadan havaya' füzelerle donatıldığına dikkat çekilen yazıda, tüm bu donanımların uçağın imkânlarını önemli ölçüde genişlettiği ifade edildi.

MiG-31'lerin ayrıca hipersonik Kinjal füzeleriyle donatılmasının, jetlerin çatışma kabiliyetini hissedilir bir şekilde arttırdığı ve çok uzak mesafelerden en büyük savaş gemilerini imha etme olanağı sağladığı belirtilen yazıda, "Kinjal füzesinin hızı ve manevra kabiliyeti, onu en gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı dahi yenilmez yapıyor" ifadeleri kullanıldı. 

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