07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Kandil'e 8 KM kaldı!

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Türkiye’nin 35 yıllık amansız mücadelesinde bir türlü temizlenemeyen Kandil, artık çok yakın. Yerli ve milli silahları kullanan Mehmetçik, Kandil’i tamamen kuşatarakson 8 kilometreyi adım adım ilerliyor.
Kandil'e 8 KM kaldı!
Kandil'e 8 KM kaldı! Kandil'e 8 KM kaldı! Kandil'e 8 KM kaldı!

Gelen son dakika bilgisine göre, PKK terör örgütünün Avaşin Basyan kampı tamamen dağıtıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazan kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini dağıtıp Kandil’e bayrak dikmeye hazırlanıyor. Aylardır süren amansız Kandil operasyonunda gelinen son noktadaki sıcak çatışmanın fotoğraflarına ulaşıldı. 

50 BİN METREKARELİK ALAN

Kandil Dağı ve çevresi 50 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Onlarca terör kampı, yüzlerce köy ve mezra, sınırımıza 150-200 km mesafede... 5-6 bin civarında terörist, füzeler, uçaksavarlar, içi karınca yuvası gibi delinmiş dağ ve dağı ikiye ayıran İran ile Irak sınırı. 

ANINDA YERLE BİR EDİLİYOR

Kandil’e sadece 8 kilometre mesafede bulunan Dalya Bölgesi’nden elde edilen görüntülerde İHA iki teröristi füze sisteminin kurulduğu hakim tepede tespit ediyor. Yer işaretleme işleminin ardından Türk jetlerine koordinatlar iletiliyor. Kahraman pilotlar da hedefi yerle bir ediyor.

VATAN MÜDAFAASINA HİÇBİR ŞEY İŞLEMEZ

Teröristlere karşı verilen mücadeleye ara vermeyen Mehmetçik, bir yandan da doğa şartlarına karşı mücadele veriyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, sağanak yağışa yakalanan askerlerimizin yağmurun dinmesini beklediği görülüyor.
 

TEMEL PAŞA YİNE DESTAN YAZACAK

 Muharrem İnce’nin ısrarla apoletlerini sökeceğini söylediği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Afrin’den sonra Kandil’de PKK’nın kökünü kazıyacak. Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin’in şehir merkezine huzur gelmişti.

TSK’nın birçok yerleşim yerinden geçeceğini hesaplayan örgüt üyeleri, halkı Mehmetçiğe karşı ayaklandırmak için her türlü yalana başvuruyor. Teröristler, Kürtleri ‘Onlar burayı işgal etmeye geliyorlar. Evlerinizi yakıp yıkacaklar. Sokaklara dökülün, askerleri engelleyin” yalanıyla kandırıyor.

16 HEDEF İMHA

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenledi. 16 hedefin imha edildiği operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında zaman zaman SİHA’lar da teröristlere ait hedefleri vuruyor. Harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 130’u geçti.

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