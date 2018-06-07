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Erdoğan'ı şaşırtan ücret, hemen talimatı verdi

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Emine Erdoğan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı ile Külliyeye gelen gençlerle sahur yapan Erdoğan bir öğrencinin yaz sezonunda da kendilerinden yatak ücreti alındığını söylemesi üzerine şaşırarak,derhal talimat verdi.
Erdoğan'ı şaşırtan ücret, hemen talimatı verdi
Erdoğan'ı şaşırtan ücret, hemen talimatı verdi Erdoğan'ı şaşırtan ücret, hemen talimatı verdi Erdoğan'ı şaşırtan ücret, hemen talimatı verdi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kendisine sosyal medyadan çağrıda bulunan gençlerin davetine icabet edip yurtta kalan öğrencilerle birlikte sahurda bir araya gelmişti.

Bu sefer de Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından “Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliyede gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var” paylaşımında bulunarak öğrencileri Külliyeye davet etti.

Emine Erdoğan’ın çağrısına cevap veren gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sahur yaptı.

YAZIN YURTLARDAN ÜCRET ALINAMAYACAK

Bir öğrencinin yaz sezonunda da kendilerinden yatak ücreti alındığını söylemesi üzerine Erdoğan, “Sinan ne bu iş. Şimdi ben Sinan Bey’e talimatı verdim, bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak” açıklamasının ardından öğrencilerden coşkulu bir alkış aldı.

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