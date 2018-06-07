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Sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül 4,5 milyon euroya...

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Sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül 4,5 milyon euroya...
Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ın Gökhan Gönül için verdikleri 4.5 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor.
Sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül 4,5 milyon euroya... Sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül 4,5 milyon euroya... Sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül 4,5 milyon euroya...

 

Gökhan Gönül, gelecek sezon Premier Lig’de oynamaya çok yakın. Fulham’ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor.

İngiliz ekibinin 4.5 milyon euroluk teklifi için resmi yazı isteyen Beşiktaş, bu paranın verilmesi halinde Gökhan Gönül’ü gönderecek.

Son iki sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül’ün de futbolunun son dönemini İngiltere’de geçirmek istediği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Beşiktaş’ta 34 maç oynayıp, 4 asist yapmıştı. Şenol Güneş de onun gideceğini düşünerek sağ bek alınması için rapor verdi. (Akşam)

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