07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:25Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:41Yatsı 22:30
    • 33°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 97.052 0.41
  • Altın: 190,581 0.37
  • Dolar: 4,5638 0.20
  • Euro: 5,3963 0.62

Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı!

»
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2002 yılında yaşanan bir olayda ilkokul 4. sınıf öğrencisinin şikayetiyle İrkutsk valisini görevden aldığı ortaya çıktı.
Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı!
Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı! Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı! Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı!

Rusya’da halk, Vladimir Putin’in göreve geldiği dönemde verdiği talimatla kurulan "direkt hat" üzerinden yaşadığı sorunları Rus lidere iletebiliyor. Kurulduğu ilk zamandan beri birçok önemli karar alınmasına sebep olan iletişim hattı üzerinden ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Direkt hat sayesinde yapılan şikayetlerle alınan tedbir ve çözümlerinin yayınlandığı, kronolojik olarak yayınlanan şikayetler ve çözümleri listesinde bir çocuğun şikayeti dikkat çekti. 

"Okulun ısınma sistemleri çalışmıyor"

2002 yılında yaşanan olayda Rusya’nın İrkutsk şehrinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Pavel Tsvetkov, Putin’e şikayetlerin ve yardım taleplerinin yapıldığı numarayı aradı. Telefonda okulun ısıtma sistemlerinin açılmadığını, okula hiçbir öğrencinin gitmediğini ve derslerin sonlandırıldığını bildirdi. Putin, iletilen mesaj üzerine hemen İrkutsk Valisi Yevgeny Korneyko ile görüştü. Korneyko sorunu çözeceği sözünü vermesine rağmen Putin’in valiyi olaydan 3 gün sonra görevden aldığı öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'da çetenin kafeden haraç alması kameradaAnkara'da çetenin kafeden haraç alması kameradaBaşkent Ankara'da suç örgütü üyelerinin haraç toplama görüntülerine ulaşıldı.
ABD, terör örgütü PYD’den vazgeçmiyorABD, terör örgütü PYD’den vazgeçmiyorABD'nin kuduz köpek lakaplı Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’nin NATO için bir ön cephe ülkesi olduğunu söyledi. Mattis, ayrıca Türkiye ile sağlanan Münbiç anlaşmasına rağmen terör örgütü PYD’den vazgeçmenin “zor” olduğunu belirtti.
Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı!Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı!Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2002 yılında yaşanan bir olayda ilkokul 4. sınıf öğrencisinin şikayetiyle İrkutsk valisini görevden aldığı ortaya çıktı.
Bayrak asan AK Partililere saldırı! Yaralılar varBayrak asan AK Partililere saldırı! Yaralılar varÜmraniye ilçesinde iki siyasi parti grubu arasında çıkan bayrak asma kavgasında AK Partili 4 kişi yaralandı.
22 ilde 77 adrese operasyon! Gözaltılar var22 ilde 77 adrese operasyon! Gözaltılar varİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yönelik şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı 57 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
24 Haziran için ilk oylar sandıkta24 Haziran için ilk oylar sandıktaCumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin gümrük ve sınır kapılarındaki oy verme işlemi saat 08:00'de başladı.
  • Kandil’de İHA tespit etti! F-16'lar vurdu07 Haziran 2018 Perşembe 10:10
  • UBER bisiklet işine de giriyor!07 Haziran 2018 Perşembe 10:02
  • Ağrı'da çatışma! TSK'dan açıklama geldi07 Haziran 2018 Perşembe 09:41
  • CHP 48 saat içinde çark etti!07 Haziran 2018 Perşembe 09:37
  • Erdoğan'ı şaşırtan ücret, hemen talimatı verdi07 Haziran 2018 Perşembe 09:34
  • Kandil'e 8 KM kaldı!07 Haziran 2018 Perşembe 09:33
  • "S-400’ü alın ama kullanmayın"07 Haziran 2018 Perşembe 08:09
  • 2 bakanlık birleşiyor07 Haziran 2018 Perşembe 08:08
  • Köylüler silahları teslim ediyor!07 Haziran 2018 Perşembe 08:08
  • Bor stratejisi bugün açıklanıyor07 Haziran 2018 Perşembe 08:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri