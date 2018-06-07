ABD, terör örgütü PYD’den vazgeçmiyor

ABD'nin kuduz köpek lakaplı Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’nin NATO için bir ön cephe ülkesi olduğunu söyledi. Mattis, ayrıca Türkiye ile sağlanan Münbiç anlaşmasına rağmen terör örgütü PYD’den vazgeçmenin “zor” olduğunu belirtti.

ABD, Türkiye ile Menbiç konusunda yaptıkları mutabakata rağmen terör örgütü PYD’den vazgeçmeye niyetli değil. ABD Savunma bakanı Jim Mattis Türkiye’nin NATO için bir ön cephe ülkesi olduğunu belirterek "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esad'ın, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Aynı zamanda, SDG de zamanında çok zor bir mücadele ile IŞİD’i yenen tek örgüttü; bu örgütü kenara itmeyeceğiz çünkü (SDG) henüz yenilmemiş olan IŞİD hilafetini durdurmakta, yenmekte önemlidir." dedi.

Suriye’nin çok karmaşık bir savaş alanı olduğunun altını çizen Mattis "Bu çok karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı ancak bunda şüphe yok ki Türkiye ile onların kaygıları konusunda çalışıyoruz, aynı zamanda da IŞİD’i yeniyoruz. Bu çok zor bir iş, öncelikli olarak bunu kabul ediyorum ama bunu yapıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yi sayarak yapıyoruz." şeklinde konuştu.