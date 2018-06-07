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Ankara'da çetenin kafeden haraç alması kamerada

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Başkent Ankara'da suç örgütü üyelerinin haraç toplama görüntülerine ulaşıldı.
Ankara'da çetenin kafeden haraç alması kamerada
Ankara'da çetenin kafeden haraç alması kamerada Ankara'da çetenin kafeden haraç alması kamerada Ankara'da çetenin kafeden haraç alması kamerada

Başkentte geçen günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin haraç toplama görüntülerine ulaşıldı. 

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Mayıs'ta bir organize suç örgütüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, örgüt lideri "Hacı" lakaplı Göksel S'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Suç örgütünün mağdur ettiği vatandaşların da şüphelileri emniyette tespit çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, organize suç örgütü üyelerinin Keçiören Tepebaşı Mahallesi'nde bir kafeyi bastıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, örgüt elemanlarının girdikleri mekanda iş yeri sahibi ile çalışanları darbettikleri görülüyor.

Daha sonra masaları tekmeleyen örgüt üyeleri, müşterileri dışarı çıkarıyor.

Görüntülerde, kasaya gelen bir örgüt üyesinin, kasiyerden bir miktar parayla evrak aldığı anlar da yer alıyor.

Örgüt üyelerinin Mayıs 2016'da açılan iş yerine geçen yıl ocak ayından itibaren belli aralıklarla geldikleri ve haraç aldıkları öğrenildi.

İş yeri sahibinin, örgütün tehdit ve haraç almalarına dayanamayarak 2017'nin şubat ayında kafeyi örgüte devrettiği belirtildi.

Olay Neydi?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Mayıs'ta 64 adrese düzenlediği operasyonda, aralarında bir polis, 2 astsubay ve bir zabıta amirinin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmış, 2 uzun namlulu silah, 23 tabanca, 9 tüfek, çok sayıda fişek, kumar, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüz binlerce lira ele geçirilmişti.

Örgütün, kumarda borçlandırdığı kişilere zorla senet imzalattırdığı, borçlarını ödemeyenlerin evlerine, arabalarına ve arsalarına el koydukları belirlenmişti. 

 

 

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