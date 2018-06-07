07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı

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ABD'de bir kişi başını kestiği çıngıraklı yılanın kopuk kafası tarafından ısırıldı. Kopuk kafa tarafından ısırılan adam 26 doz panzehir alarak ölümden döndü.
ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı
ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı ABD'de yılanın kopuk kafası adamı ısırdı

ABD'de bir kişi başını kestiği çıngıraklı yılanın kopuk kafası tarafından ısırıldı.

BBC'nin haberine göre, Teksas eyaletinde bir adam bahçe işleriyle uğraşırken 1,2 metre uzunluğunda bir çıngıraklı yılanla karşı karşıya geldi ve yılanın kafasını kesti.

Daha sonra adam kestiği yılanın gövdesini çöpe atarken, yılanın kopuk kafası adamı ısırdı.

Adamın eşi Jennifer Sutcliffe, ısırılmasının ardından kocasının yere düştüğünü ve nöbet geçirmeye başladığını söyledi.

Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan eşine 26 doz panzehir verildiğini belirten Sutcliffe, eşinin iyileşmesinin zaman aldığını fakat böbreklerinde hala problem olduğunu kaydetti.

Öte yandan yılanların ısırma refleksinin ölümlerinden birkaç saat sonrasına kadar devam edebildiği belirtildi.

 

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