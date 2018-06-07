07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab New York'ta görüştü

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Uzun bir süre sonra bir araya gelen ikili, boşanma kararını rafa kaldırdı.
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab New York'ta görüştü
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab New York'ta görüştü Ebru Gündeş ile Reza Zarrab New York'ta görüştü Ebru Gündeş ile Reza Zarrab New York'ta görüştü

Amerika'da kurulan kumpas davasının baş aktörü olan Reza Zarrab, Türkiye aleyhinde temelsiz suçlamalar ortaya atmıştı.

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan ifadelerden sonra Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu.

Yaşananların ardından Ebru Gündeş de Reza Zarrab ile boşanma kararı aldı.

NEW YORK'TA BULUŞMA

Gündeş'i bu kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalışan Reza Zarrab, uzun süredir eşini ABD'ye çağırıyordu.

2 hafta önce, ikili New York'ta bir araya geldi.

BOŞANMAYACAKLAR

Kızı ve menajeriyle birlikte Amerika'ya uçan Ebru Gündeş, Reza Zarrab tarafından ikna edilerek boşanma davasından vazgeçti.

Çiftin nasıl bir beraberlik sürdüreceği ise merak konusu.

Konuyla ilgili bilgileri, Habertürk yazarı Esin Övet bugünkü köşesinden paylaştı.

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