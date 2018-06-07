Türkiye'den sert tepki! Not ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararının ardından yapılan açıklamaları değerlendirerek, "Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararının ardından, ”Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız. Eninde sonunda yakalayacağız” demişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Bozdağ'ın açıklamalarına karşılık vermişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, iki ülkenin yaptığı açıklamaların ardından bugün yaptığı açıklamada, "Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız. Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bunları Türkiye'nin not ettiğini Yunanistan'ın bilmesinde fayda vardır. Konunun NATO ile bir alakası yoktur" diye konuştu.

Bekir Bozdağ, Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesi ile ilgili olarak ise, "Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Avrupa değerlerine de büyük zarar vermektedir" dedi.