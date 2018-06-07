İşte Comolli'nin getireceği tek direktör!



Fenerbahçe'de yeni başkanın Ali Koç olmasının ardından İstanbul'a gelen Damien Comolli'nin planları belli oldu. Comolli'nin aklındaki teknik direktörün Juande Ramos olduğu belirtiliyor.



Comolli'yi yıllarca yakından takip eden Daily Star gazetesi muhabiri Simon Mullock ve Ouest France gazetesi muhabiri Nicolas Mangeard, Fotomaç'a ünlü Sportif Direktörün olası transferleriyle ilgili açıklamlarda bulundu. Mullock, "Comolli'nin teknik direktör olarak kafasındaki isim Juande Ramos olur. Çünkü Tottenham'da birlikte çok uyumlu çalıştılar. Ayrıca Ramos iki yıldır boşta ve dinlendi. Yeniden büyük başarılara imza atmak için Fenerbahçe'ye seve seve gelir" cevabını verdi.





Mullock Comolli'nin futbolcu tercihleri için "Yıldızları ikna etme konusunda tam bir kurttur. Schalke'den Konoplyanka, Milan'dan Nikola Kalinic olabilir" dedi. Muhabir Mangeard ise , "Chelsea'de tutunamayan ama kaliteli bir stoper olan Kurt Zouma, Wolfsburg'da düşüşe geçen Josuha Guilavongui isimlerini verebilirim" dedi.

