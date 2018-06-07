07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Kuzey Kore'ye tarihi çağrı

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Kuzey Kore'ye tarihi çağrı
Birleşmiş Milletler(BM), Kuzey Kore hükümetine ülkede genel af ilan etme çağrısı yaptı.
Kuzey Kore'ye tarihi çağrı Kuzey Kore'ye tarihi çağrı Kuzey Kore'ye tarihi çağrı

 

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları elçisi, Kuzey Kore hükümetine ülkede genel af çıkarma ve yüzlerce mahkumu serbest bırakma çağrısı yaptı.

Açıklamada af kararının "önemli bir sinyal" olarak değerlendirileceği belirtildi.

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