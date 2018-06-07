Kuzey Kore'ye tarihi çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları elçisi, Kuzey Kore hükümetine ülkede genel af çıkarma ve yüzlerce mahkumu serbest bırakma çağrısı yaptı.
Açıklamada af kararının "önemli bir sinyal" olarak değerlendirileceği belirtildi.
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Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları elçisi, Kuzey Kore hükümetine ülkede genel af çıkarma ve yüzlerce mahkumu serbest bırakma çağrısı yaptı.
Açıklamada af kararının "önemli bir sinyal" olarak değerlendirileceği belirtildi.