Taciz iddiasına cevap verdi!

İşte Talat Bulut'un açıklamaları



Kızım yapma deyip, sarıldım. Bütün kostümcülere sorun hepsine sarılır yanaklarından öperim.

Bunu dudaktan öpmüş gibi lanse etmek.

'Ne kadar tatlısın' cümlesi bir erkek tarafından ilgi olarak algılanabilir.

Maden bundan çok rahatsız olan biri var, neden ve neden salı gününü bekliyor?

Bu perşembe gecesi patlak vermiş. Kız salı günü 'beni dudağımdan öptü' diye medyayı kullanıyor.

Senin amacın popüler olmak mı?

Benim menajerim kimseye "gelin uzlaşalım' demez. Eğer derse ben onunla çalışmam zaten.

Şikayette bulunmak için neden 5 gün bekledin?

Meşhur olduktan sonra yargıya gidiyorsun?

Bakın kaç yılıydı hatırlamıyorum. Bir tecavüz yasasının çıktığını sabah 6 haberlerinde izleyip ilk paylaşan benim.

Biri çıkıp 'kızınızı okşayabilirsiniz' dedi, tepki gösterdim. 3 yaşındaki çocuk tecavüze uğradığında tepki gösterdim.

Neden insanlar o zaman 'helal olsun Talat' demedi?

Kravatı düzeltmek için neden arka tarafa çağırayım?

Elinde kanıt yokken nasıl böyle bir şey yaratabilirsin?

Benim menajerim yürütücü yapımcıdan kızın nişanlısının telefonunu alıp konuştu. Çocuk 'ben bu piyasada kahraman olmak istiyorum. Türkiye'deki bütün kadınların hakkını koruyacağım' dedi.

Sen önce tacizin ne olduğunu öğreneceksin!

6 aydır bu dizinin çekimleri sürüyor. Benim özel karavanım var. O karavanda iç çamaşırımla duruyorum onlar bana pantolon giydiriyor, gömlek giydiriyor. Böyle bir şey yapacak olsam orada yapardım.

Eğer samimiyetim yanlış anlaşılıyorsa benim değil onların problemi.

Sette aktör olarak ne kadar deneyimli olduğumu herkes biliyor. Ben toplumsal bir travmaya neden olacak şeyler yapmam.

Ancak yaratılmış bir travmaya direnebilirim.

Ben neyin hesabını soracağım biliyor musunuz? Kızıma yaşattıkları bu travmanın hesabını hukuk önünde verecekler.

Benim ekibimdeki oyuncular, başrol oyuncuları da bana şahit olacaklar. Hadi bakalım.

Ben ekibimdeki hiçbir oyuncu ile muç muç değilim.

Bugüne kadar hiçbirini takip etmedim.

Neden bu kız aynı gün bunu paylaşmıyor da, 5 gün bekliyor.

Dünyada da bunun örnekleri var. Hiç kimse rol arkadaşıyla mıç mıç olmak zorunda değil.

Fatih Aksoy, anlaşmayı feshedebilir. Eğer bu yüzden fes edecekse etsin. Hiç umrumda değil. Ben pazartesi günü Fatih Bey'in yanındaydım. 'Ben sana inanıyorum' dedi. Neden kriz çözülmedi?

'Göç Zamanı'ndaki kız magazin programına çıkıp 'beni öpmedi, sarılmadı, taciz etmedi. El kol hareketleri ile bağırdı.' dedi.

Rahmetli Ömer Kavur 'Hande Ataizi'ni oynatacağım' dediği zaman, ben 'bu senaryo Hande'ye uygunsuz, oynatmayın' dedim.

Birsen'le röportaj yaptık bana 'Hande'nin oyunculuğunu nasıl buluyorsun' dedi.

'Oyuncu değil, magazin figürü dedim'

Bu açıklamadan sonra kendi tarzı ile cevap verdi.

Aynı hakareti Cihan Ünal'a da yaptı hatırlıyor musunuz?

Böyle bir taciz varsa neden mahkemeye gitmedi? Beni yargının önüne çıkarmadı?

Hiçbir dizide yok. Sinemada yok. 18 yıl sonra çıkıp bunu konuşuyorsun?

Bir kadına 'bugün çok şıksın' dediğinde artık bunu taciz olarak algılıyorlar.

Eğer suçluysam yargılanayım ben buna karşı değilim.

Tecavüz yasasına ilk destek veren benim.

Buna taciz desinler, muhalefet desinler, ahlaksızlık desinler umrumda değil! Ben ömrümün sonuna kadar doğru bildiğimi savunacağım.

Kızıma yaşattıklarının hesaplarını verecekler işte o kadar!

Benim kadar herkese eşit davranan biri yok. Kostümcüsünden, yönetmenine kadar herkese aynı davranıyorum o yüzden benim samimiyetim yanlış anlaşılıyor.

Neden sosyal medya paylaşımların hala neşeli? Neden magazin programlarını takip ediyorsun? Neden takipçi sayını arttırmaya çalışıyorsun?

10 yıl sonra google'a girdiğinde onun da adı çıkacak.

Kim evlenir artık bu kızla?

Kızlar kıyafet getirirler, beğenmediğimde yine düzgün konuşuyorum.

Güzel bir şey yaptıklarında aferin deyip yanaklarından öpüyorum.

Sürekli bana 'sen ne kadar tatlı bir adamsın' deyip dururken, ben bunların hiçbirine karşılık vermezken kravat düzeltirken mi yapmışım?

Daha önce de sarılıp öptüğümde tepki vermeyen bir insan

Beni işten atmışlar hiç problem değil, bunun hesabını verecek.

Madem dudağından öpmüşüm bunu ispatlayacak!

Olayın yaşandığını söylediği gün gayet neşeliydi. Yönetmenin köpeği kucağındaydı. Kötü hissettiysen yansıtsaydın!

Herkes nezaket kuralları içerisinde davransın. Kızımın moralini düzeltmek zorundayım. Kızımı iyileştirmek zorundayım. Ben kızım için mücadele edeceğim.

Tedbir kararı da aldıracağım."