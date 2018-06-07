Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kasket' tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi seçim vaatleri üzerinden eleştirdi, "Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"4 katrilyon liralık bir yatırımı Tarsus ve Mersin’e kazandırmış oluyoruz"

Bugün özellikle Tarsus’ta gerçekten tarihi projelerin startını veriyoruz. Tek seferde 4 katrilyon liralık bir yatırımı Tarsus ve Mersin’e kazandırmış oluyoruz. Bizzat bu projeyi kendim takip ediyorum. Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi’nde yaptığımız yatırım, turizm açısından inşallah bir kırılma noktası olacaktır.

"Birileri palavra atar, biz iş yaparız"

Tarsus’a son derece modern bir hastane kazandırıyoruz. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi’nin temelini de bugün atıyoruz. Birileri palavra atar, biz iş yaparız. Zaten Mersin Devlet Hastanesi’yle biz kendimizi ispat etmedik mi? Mersin Şehir Hastanesi’yle biz kendimizi ispat etmedik mi?

"Tarsus'un kendi adıyla kendine ait bir üniversitesi olacak"

Birileri farklı şeyler söylüyor. Biliyorsunuz daha önce Tarsus’a bir üniversite sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü de diğer sözlerimiz gibi yerine getirdik, imzamdan çıktı. Tarsus’un kendi adıyla kendine ait bir devlet üniversitesi olacak.

"16 yılda ülkemizde çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik"

Biz 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan şehirlerimiz, ilçelerimiz arasında ayrım yapmadan çalışıyoruz. 16 yılda ülkemizde çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Demokratik hak ve özgürlükler konusunda sessiz bir devrime imza attık.

"Baktılar Türkler çıldırdı"

Davos'ta IMF Başkanı ile bir görüşmemiz oldu. Taksidinizi alıyorsanız mesele bitti, Türkiye'yi yönetemezsiniz dedim. 5 milyar euro borç istediler, verin dedim. Baktılar çılgın Türkler çıldırdı, vazgeçtiler. Bunlar bizi sürekli emir alan, vur başına ne dersen dinlesin, yok. Bunlar hep meyve veren ağacı taşladılar. İçeriden dışarıdan sömürdüler. Hep çelmelere maruz kaldık. Milletimizin çizdiği istikametten ayrılmadık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda sizlerin emanetini yere düşürmedik.

"Çok da İnce değil ya..."

Neyi satıyorsun, neyi yıkıyorsun, neyi kaldırıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer, mezara. Şimdi tutmuş, çıkmış bu 'Bay İnce' çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur.

Bu akşam 'o sarayda' ben 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. 2 bin 500 muhtarımızla beraber Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz. Burası kralların değil, burası tek adamların değil, burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Sürekli ben muhtar kardeşlerimi burada ağırladım, ağırlıyorum. Bu akşam ilk defa 2 bini aşacağız

"Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyorlar"

Araştırma-geliştirmeden bahsediyor ama Türkiye'de 77 tane teknokent, 900 tane Ar-Ge merkezi olduğunu dahi bilmiyor. Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyorlar. Doğru dürüst milletin içine çıkmadıkları, vatandaşın kapısını çalmadıkları, kendi kısır dünyalarına hapsoldukları için Türkiye'nin 16 yılda nereden nereye geldiğini fark etmemişler.

"Bırak sen o kasketi filan..."

İkide bir tutturmuş, ben çiftçiyim. Kafasına bir kasket takmış, benim milletimi aldatacağını zannediyor. Bırak sen o kasketi filan. Senin gönlün ne konuşuyor, sen onu söyle. Benim milletim şekle bakmıyor, icraate bakıyor. Ne olacak, 3-5 kuruş ver, al bir kasket. 24 Haziran'dan sonra ülkeyi tanımaları için yeteri kadar zamanı olacak.