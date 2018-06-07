07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:25Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:41Yatsı 22:30
    • 36°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 98.280 1.68
  • Altın: 187,581 -1.21
  • Dolar: 4,4823 -1.59
  • Euro: 5,3044 -1.09

Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi!

»
Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi!
Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, "Transfer yasağını önümüzdeki hafta kaldıracağımızı düşünüyorum." dedi.
Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi! Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi! Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi!

 

Spor Toto Süper Lig'e 6 sezon sonra geri dönen Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek transfer çalışmaları hakkında Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'E DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Süper Lig'e geri döndükleri için çok mutlu olduklarını belirten başkan Mehmet Yiğiner, "6 yıl sonra layık olduğumuz yere geri döndük, mutluyuz. Başkenti bu sezon Ankaragücü olarak biz temsil edeceğiz. Gençlerbirliği ve Osmanlıspor Spor Toto 1'inci Lig'e düştü. İyi ve yarışmacı bir takım kurarak devam etmek istiyoruz. Başkentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER YASAĞINI KALDIRIYORUZ"

Ankaragücü'nün yaşamış olduğu transfer yasağının kısa bir süre içinde kalacağı da belirten Yiğiner, "Transfer yasağını önümüzdeki hafta kaldıracağımızı düşünüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bu durumu takip ediyor ve destekliyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta yasağımızı kaldıracağız ve önümüzdeki hafta birer birere kadromuzu güçlendireceğiz" diye konuştu.

"HOCAMIZLA VE SCOUT EKİBİMİZLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Transfer çalışmaları için sürekli değerlendirmeler ve görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yiğiner, "Hocamızla görüşüyoruz. Scout ekibi ve hocamızla çalışmalarımız sürüyor. Değerlendirmelere yapıyoruz ama transfer isimlerini gizli tutuyoruz. Bunun da nedeni isimler ortaya çıkınca fiyatlar yükselebiliyor ve talipleri artabiliyor. Biz ekip olarak bir çalışma içindeyiz. İyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER BİR HAFTAYA KADAR BAŞLAR"

Başkan Yiğiner transferler ile ilgili olarak ise "Süper Lig'de sırf yerli oyunculardan bir kadro kuramazsınız. Anlaştığımız oyunlarda var anlaşma üzere olduğumuz oyunlarımız da var. Bir hafta on güne kadar transferler başlar" şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe ilk transferini duyurduFenerbahçe ilk transferini duyurduFenerbahçe spor klubü daha önce İstanbul'a getirdiği Damien Comolli ile 3 yıllı anlaşma imzaladı.
Messi'den Ronaldo ve Zidane yorumuMessi'den Ronaldo ve Zidane yorumuBarcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.
Jeremain Lens'i resmen açıkladılar!Jeremain Lens'i resmen açıkladılar!Beşiktaş'ın daha önce bonservisini aldığını açıkladığı Jeremain Lens'le ilgili Sunderland'den açıklama geldi.
Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi!Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi!Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, "Transfer yasağını önümüzdeki hafta kaldıracağımızı düşünüyorum." dedi.
İşte Comolli'nin getireceği tek direktör!İşte Comolli'nin getireceği tek direktör!Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, dünyaca ünlü teknik adam Juande Ramos'u sarı-lacivertli ekibin başına getirmek istiyor.
Aykut Kocaman istifa iddiasına cevap verdiAykut Kocaman istifa iddiasına cevap verdiFenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, istifanın gündeminde olmadığını söyledi.
  • Beşiktaş istiyordu Benfica kaptı!07 Haziran 2018 Perşembe 12:18
  • Terim çok net! 'Onun dışında herkesi satabilirsin'07 Haziran 2018 Perşembe 10:43
  • Ali Koç'un teklifi sonrası Aziz Yıldırım'dan karar07 Haziran 2018 Perşembe 10:09
  • Sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül 4,5 milyon euroya...07 Haziran 2018 Perşembe 10:08
  • Süper Lig'den Eren'e sürpriz talip!07 Haziran 2018 Perşembe 10:03
  • Fenerbahçe'de bir devrin sonu!06 Haziran 2018 Çarşamba 14:22
  • Süper Lig'in flaş ismi G.Saray ile anlaştı!06 Haziran 2018 Çarşamba 14:21
  • FIFA'dan F.Bahçe kararı! Ali Koç'a ilk şok...06 Haziran 2018 Çarşamba 13:02
  • Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması06 Haziran 2018 Çarşamba 12:30
  • UEFA açıkladı! G.Saray'a büyük müjde...06 Haziran 2018 Çarşamba 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri