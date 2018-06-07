Messi'den Ronaldo ve Zidane yorumu

Arjantin ile Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den istifa eden Zinedine Zidane hakkında açıklamalarda bulundu.

''RONALDO KALACAK MI BLİMİYORUM''

İspanyol basınına konuşan Messi, ''Ronaldo'nun aklında ne var bilmiyorum. Kendine göre doğru kararları vardır, kendi vereceği bir karardır. Gidecek mi kalacak mı bilmiyorum.'' sözlerini kullandı.

''ZIDANE'IN GİTMESİ İYİ OLDU''

Real Madrid ile üst üste 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazandıktan sonra istifa eden Zinedine Zidane'ı da değerlendiren Arjantinli star, ''Zidane'ın ayrılması beni çok şaşırttı. Ama kendi kararıdır. Neyse, yaptıklarından sonra önümüzden çekilmesi iyi oldu.'' şeklinde konuştu.