Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Daha önce Avrupa'nın önemli klüplerinde çalışmış deneyimli spor adamı Damien Comolli ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Comolli'den taraftara mesaj!
Comolli resmi internet sitesine yaptığı açıklamada; daha önce Kadıköy'de bir çok maç izlediğini ve atmosferi iyi tanıdığını söyledi.
Taraftar ile karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğin söyleyen Comolli, altyapı,scout, futbolcu izleme, işe alım, yönetim kuruluna tavsiye gibi misyonlar üstlenecek.
07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Fenerbahçe ilk transferini duyurdu
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Daha önce Avrupa'nın önemli klüplerinde çalışmış deneyimli spor adamı Damien Comolli ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.
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