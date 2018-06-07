07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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Fenerbahçe ilk transferini duyurdu

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Fenerbahçe ilk transferini duyurdu
Fenerbahçe spor klubü daha önce İstanbul'a getirdiği Damien Comolli ile 3 yıllı anlaşma imzaladı.
Fenerbahçe ilk transferini duyurdu Fenerbahçe ilk transferini duyurdu Fenerbahçe ilk transferini duyurdu

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Daha önce Avrupa'nın önemli klüplerinde çalışmış deneyimli spor adamı Damien Comolli ile 3 yıllık  profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Comolli'den taraftara mesaj!

Comolli resmi internet sitesine yaptığı açıklamada; daha önce Kadıköy'de bir çok maç izlediğini ve atmosferi iyi tanıdığını söyledi.

Taraftar ile karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğin söyleyen Comolli, altyapı,scout, futbolcu izleme, işe alım, yönetim kuruluna tavsiye gibi misyonlar üstlenecek.
 

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