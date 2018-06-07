07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:25Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:41Yatsı 22:30
    • 37°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 98.182 1.58
  • Altın: 187,330 -1.34
  • Dolar: 4,4860 -1.50
  • Euro: 5,3019 -1.14

Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası!

»
Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası hakkında söylediği yalan ve iftiralar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 197 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası!
Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası! Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası! Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası!

Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası hakkında söylediği yalan ve iftiralar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 197 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası!Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası!Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası hakkında söylediği yalan ve iftiralar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 197 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kadın teröristler PKK'daki paniği anlattı!Kadın teröristler PKK'daki paniği anlattı!Şırnak'ta teslim olan PKK'lı 3 kadın teröristten ikisi, terör örgütünün iç yüzünü, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere başarılı operasyonlarla örgüte vurulan darbeyi anlattı.
Yunanistan ile geri kabul anlaşması durduruldu!Yunanistan ile geri kabul anlaşması durduruldu!Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.
Halk ayaklanmıştı! Arap ülkesi geri adım attıHalk ayaklanmıştı! Arap ülkesi geri adım attıÜrdün'de yoğun protestolara neden olan gelir vergisi yasa tasarısının haftaya yeni hükümetin kurulmasının ardından meclisteki ilgili komisyondan geri çekileceği bildirildi.
Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kasket' tavsiyesiErdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kasket' tavsiyesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarsus'ta konuştu.
Türkiye'den sert tepki! Not ediyoruzTürkiye'den sert tepki! Not ediyoruzBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararının ardından yapılan açıklamaları değerlendirerek, "Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir" dedi.
  • Ataşehir'deki lüks rezidansa helikopterli baskın07 Haziran 2018 Perşembe 13:20
  • Bakan açıkladı! Süleyman Şah türbesi taşınacak07 Haziran 2018 Perşembe 12:55
  • Ankara'da çetenin kafeden haraç alması kamerada07 Haziran 2018 Perşembe 12:00
  • ABD, terör örgütü PYD’den vazgeçmiyor07 Haziran 2018 Perşembe 11:55
  • Öğrenci şikayet etti, Putin valiyi görevden aldı!07 Haziran 2018 Perşembe 11:25
  • Bayrak asan AK Partililere saldırı! Yaralılar var07 Haziran 2018 Perşembe 10:55
  • 22 ilde 77 adrese operasyon! Gözaltılar var07 Haziran 2018 Perşembe 10:34
  • 24 Haziran için ilk oylar sandıkta07 Haziran 2018 Perşembe 10:10
  • Kandil’de İHA tespit etti! F-16'lar vurdu07 Haziran 2018 Perşembe 10:10
  • UBER bisiklet işine de giriyor!07 Haziran 2018 Perşembe 10:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri