Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası hakkında söylediği yalan ve iftiralar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 197 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
07 Haziran 2018 Perşembe23 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası!
Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası hakkında söylediği yalan ve iftiralar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 197 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası hakkında söylediği yalan ve iftiralar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 197 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
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