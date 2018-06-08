NATO'dan Türkiye ve Yunanistan mesajı

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü sonunda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, iki ülke arasındaki gerilimi, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerekse de Yunan hükümeti ile görüştüğünü belirterek, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

BOZDAĞ "PAKETLERİZ" DEMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 8 FETÖ'cü darbeci askerin tahliye kararına ilişkin dün ''Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız. Eninde sonunda yakalayacağız'' açıklamasında bulunmuştu.

YUNANİSTAN HEYECAN YAPTI: NATO'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ

Bu açıklama üzerine, Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı’nda peş peşe toplantılar yapılmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'yi AB'ye ve NATO'ya şikayet edeceğini belirtmişti.