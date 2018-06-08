Erdoğan'dan yeni harekat sinyali!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Kandil ve Sincar'la birlikte Mahmur'a da bir harekat düzenlenebileceği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk - Kanal D ortak canlı yayınında, Kandil ve Sincar'a yönelik operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "bunu ilk defa söylüyorum" diyerek Mahmur'a da bir operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi.

MAHMUR'A DA OPERASYON OLABİLİR!

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Olayın tabi 2 boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında.