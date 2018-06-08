Milli Gazete'nin yayınladığı miting belgesi gerçek mi?

Milli Gazete, AK Parti mitingi için kamu personeline "en az 5 kişiyle katılım" istendiği, mazeret kabul edilmediği, katılım ispatı için fotoğraf talep edildiğini ileri sürdü.

Milli Görüş yayın organı Milli Gazete, bugün skandal bir iddia ile okurlarının karşısına çıktı. Gazete, AK Parti mitingi için kamu personeline "en az 5 kişiyle katılım" istendiği, mazeret kabul edilmediği, katılım ispatı için fotoğraf talep edildiğini ileri sürdü. Milli Gazete, manşet haberinde bir de mesaj ekran görüntüsü yayınladı. Bir müftüye ait olduğu belirtilen bu mesaj ekran görüntüsünün gerçek olup olmadığı merak ediliyor.

Milli Gazete'nin haberi şöyle:

"Geçtiğimiz Pazar günü AKP’nin Diyarbakır mitingi için kamu personeline atılan mesajlara Millî Gazete ulaştı. Personelin en az 5 kişiyle mitinge gelmesini isteyen yetkililer, hiç bir mazeretin kabul edilmeyeceğini belirtip katılım ispatı için de fotoğraf talep etti...

Yine bir miting ve yine bir tehdit… AKP mitinglerine, kamu personelini baskı ve tehditlerle götürme rezaleti tüm hızıyla devam ediyor. Kamu personelini işten çıkarmakla tehdit eden yetkililer, zorla mitinge götürdü.

Pazar günü Diyarbakır’da gerçekleşen AKP mitingi için, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, paylaştığı “SON ÇAĞRIDIR” tehditli mesajında, “Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi’nde çalışan tüm usta öğreticilerin yanlarında ailesinden ya da kursiyerlerinden toplamda en az 5 kişi ile birlikte gelecektir” ifadelerine yer verildi. Yenişehir Müftüsü ise, “Sn. Cumhurbaşkanımız bu Pazar Diyarbakır’ımıza teşrif edecektir. Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere en az beş kişi ile birlikte İstasyon Meydanı’na sizi beklerim” mesajı paylaştı.

İMAMLAR NAMAZI BIRAKIP GİDİYOR...

Müftü ve imamların bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj gönderen Yenişehir Müftüsü ise, “Sn. Cumhurbaşkanımız bu Pazar Diyarbakır’ımıza teşrif edecektir. Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere en az beş kişi ile birlikte Pazar günü 16.00’da İstasyon Meydanı’na sizi beklerim. İkindi vaktini ehil birine bırakıp gelelim” yazdı.

FOTOĞRAFLAR “KANIT” OLARAK KULLANILIYOR

Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, tehditkâr şekilde paylaştığı “SON ÇAĞRIDIR” başlıklı mesajda, “Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi’nde çalışan tüm usta öğreticilerin yanlarında ailesinden ya da kursiyerlerinden toplamda en az 5 kişi ile birlikte gelecektir. Ben mesajı görmedim, duymadım mazereti kesinlikle kabul edilmeyecektir. Duyanlar duymayan arkadaşına haber verecektir. Aynı yerde çalışan arkadaşların birbirinden haberdar olmamaları kesinlikle kabul edilemez” ifadelerine yer verdi. Kızıl, öte yandan, “Ofis TMO önünde saat 15.30’da toplanıp birlikte fotoğraf çektikten sonra alana doğru geçeceğiz” diyerek, fotoğrafların kanıt olarak kullanılacağını dikkatlerine sundu.

Kaynak: Milli Gazete