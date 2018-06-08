Aral Gölü kuruyor

Başkent Taşkent’te düzenlenen "Aral Gölü faciası sonuçlarının azaltılmasına ilişkin iş birliği çabaları"na yönelik uluslararası konferansın katılımcıları, Aral Gölü havzasındaki Moynak kasabasında incelemelerde bulundu.

Özbekistan hükümeti ve Özbekistan Ekoloji Hareketince Aral Gölü havzasına yönelik düzenlenen inceleme ziyaretinde, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve gazeteciler de hazır bulundu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Moynak kasabasında, 1980’li yıllara kadar Aral Gölü'ne kıyıdaş olan, suların çekilmesinden sonra günümüzde gölün kıyısından 150 kilometre uzakta kalan "gemiler mezarlığını" ziyaret etti.

Gölün eski kıyısında incelemeler yapan katılımcılar, karaya oturan gemilerin kalıntılarını gözden geçirdi. Katılımcılara Aral Gölü’nün geçmişteki ve günümüzde durumu hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, ayrıca Moynak’taki Aral Gölü Müzesi'ni de gezerek gölün geçmişine ait eşya ve fotoğrafları inceledi.

Özbekistan Ekoloji Hareketi Başkanı ve Parlamento Başkan Yardımcısı Bariy Alihanov, burada yaptığı konuşmada, 1960’lı yıllarda 68,9 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip gölün kurumaya başlamasıyla yüzde 90 küçülerek, eski kıyılarından 150 kilometre kadar geri çekildiğini kaydetti.

Aral Gölü’nün kuruyan tabanında 5 milyon hektarlık Aralkum Çölü’nün oluştuğunu belirten Alihanov, Aral Gölü’nün kuruyan dibinde oluşan tozların bölgedeki iklimi ve halkın yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Amaçlarının facianın sonuçları ve olumsuz etkisinin azaltılması olduğunu belirten Alihanov, bunun için Aral Gölü'nün çekildiği alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.