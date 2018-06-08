Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Uzun süredir tadavi gören Demirören, son olarak Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelmişti.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor.

Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.