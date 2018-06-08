İmamlar sınır dışı ediliyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın alınmasında Viyana'daki bir Türk camisinde çocukların asker kıyafeti giyerek Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir oyunu canlandırmalarının etkili olduğunu belirtti.
Kurz, "Ülkemizde paralel toplumlara, siyasal İslama ve radikalleşmeye yer yok" dedi.
BİRİ TÜRK, ALTISI ARAP CAMİSİ
Kapatılacak camilerden birinin Avusturya Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı bir Türk camisi diğer altısının ise Arap camisi olduğu bildirildi.
Ayrıca DİTİB'e bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği'nin (ATİB) 11 imamı hakkında da sınır dışı işlemi başlatıldı. Ayrıca ATİB'te görevli yaklaşık 40 imamın Avusturya'daki oturma izni hakkını kaybedebileceği belirtildi.