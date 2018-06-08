Steinmeier'den Mesut Özil'e tehdit

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur” diyerek tehditkar bir açıklama yaptı.
50 BİN TEPKİ MESAJI GELDİ
Düşman imajı yaratılmasının günlük hayatta ayırım yapmayı kolaylaştırdığını ifade eden Steinmeier, iki yıldız ile görüştüğü için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini söyledi. Steinmeier, hesabına 50 bin dolayında mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmişti.
08 Haziran 2018 Cuma23 Ramazan 1439
- 21 yıllık hayal gerçek oluyor!PKK'ya ağır darbe! 64 terörist öldürüldüBakan müjdeyi verdi! Vergi ödemeyeceklerCamileri kapatma kararına Türkiye'den sert tepki!AK Parti'ye göre anketlerde son durum!Erdoğan Demirören yoğun bakımda!ABD'den yeni PYD açıklaması!Moody's boş durmuyor!İstanbul'u istila ediyorlarSteinmeier'den Mesut Özil'e tehdit
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:27 Güneş 05:25 Öğle 13:09 İkindi 17:07 Akşam 20:41 Yatsı 22:30
- 36°C Adana
- 32°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 21°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 25°C Ankara
- 36°C Antalya
- 23°C Artvin
- 29°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 96.880 -1.77
- Altın: 189,430 1.31
- Dolar: 4,5269 1.19
- Euro: 5,3282 0.73
Steinmeier'den Mesut Özil'e tehdit
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den yeni PYD açıklaması!ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO zirvesinde Canikli ile yapacağı görüşme öncesinde YPG için, ‘Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalışıyoruz ama YPG’nin çatısını oluşturduğu SDG’yi de bir kenara itmeyiz’ dedi.
Steinmeier'den Mesut Özil'e tehditAlmanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İngiltere’nin Başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştukları için tepki gören Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile ilgili tehditkar bir açıklama yaptı.
İran'dan tüm danyaya gözdağı!İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran'ın düşmanları tarafından çevrelenmiş hissetmesi durumunda Ortadoğu'nun güvenliğinin tehlikeye gireceğini söyledi.
İmamlar sınır dışı ediliyorAvusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinde faaliyet gösteren 7 caminin kapatılacağını ve bu camilerde görev yapan çok sayıda imamın da sınır dışı edileceğini açıkladı.
Aral Gölü kuruyorÖzbekistan Ekoloji Hareketi Başkanı Bariy Alihanov, Aral Gölü'nün, yüzde 90 küçülerek eski kıyılarından 150 kilometre geri çekildiğini bildirdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu
- Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler
- Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.