ABD'den yeni PYD açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO zirvesinde Canikli ile yapacağı görüşme öncesinde YPG için, ‘Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalışıyoruz ama YPG’nin çatısını oluşturduğu SDG’yi de bir kenara itmeyiz’ dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG’nin çekileceği Münbiç kenti konusunda Ankara ile Washington arasında sağlanan anlaşmaya dair açıklama yaptı.

Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısına giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, “Türkiye’nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorunda olduklarını” ancak YPG’nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) de “bir kenara itmeyeceklerini”söyledi. Türkiye ile Münbiç konusunda yapılan görüşmelerin ABD’nin SDG ile bölgede yürüttüğü operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair soruyu cevaplarken bu yanıtı veren Mattis, SDG’nin zamanında DEAŞ’ı sahada yenen tek örgüt olduğunu belirtti ve DEAŞ’ın hâlen tamamen yenilmediğini ifade etti. ABD’li Bakan, bu nedenle DEAŞ’a karşı sürdürülen operasyonların“kritik” önem arz ettiğini söyledi.

EN KARMAŞIK SAVAŞ ALANI

Mattis, ABD’nin Türkiye ve SDG ile iş birliğini aynı anda sürdürüp sürdüremeyeceğine dair soruya ise “Bu karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı” yanıtını verdi. Bir yandan Türkiye’nin kaygılarını gidermeye çalışırken diğer yandan da DEAŞ’ı yenmeye çalıştıklarını ifade eden ABD Savunma Bakanı, bunun “çok zor bir iş” olduğunu söyledi ve ekledi: Ama bunu yapıyoruz. Çalışıyoruz. Ve bunu Türkiye’ye karşı değil, Türkiye’yi sayarak yapıyoruz.

KAMMENOS TÜRKİYE’Yİ NATO’YA ŞİKAYET ETTİ

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin, NATO’daki mevkidaşlarını bilgilendireceğini söyledi. Kammenos, Yunanistan’da düzenlenen “Salamis Storm 2018” tatbikatının açılışında konuştu. Gözaltı sürelerinin dolan Türk firari darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakıldığını belirten Kammenos, bu kişilerin NATO müttefiki olan yabancı bir ülkeden kaçırılması gibi bir durumun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve iki ülke arasındaki barışı tehdit edeceğini ifade etti. Kammenos, Romen ve Sırp mevkidaşlarını konu hakkında bilgilendirdiğini paylaşarak, “Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği’nde ve NATO toplantısında yapacağım” dedi. Kammenos, dün de Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı.