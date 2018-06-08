Erdoğan Demirören yoğun bakımda!

DHA, Demirören Grubu kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Demirören, bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi görüyordu.
DEMİRÖREN'İN HAYATI
Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi.
Demirören, Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto'nun kurucusu Babası Şükrü Demirören`in 1957 senesinde vefat etmesiyle, genç yaşta aile işlerini devralmak zorunda kaldı.
Daha sonra birçok farklı sektörde faaliyet göstererek Demirören Holding'in büyümesini sağladı.
Grubun faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, turizm, medya, sanayi, eğitim, inşaat ön plana çıkıyor.
SON OLARAK DOĞAN MEDYA'YI SATIN ALDI
Demirören Grubu, son alarak Doğan Grubu'nun medya varlıklarını satın almıştı. Anlaşmayla birlikte Aydın Doğan'a ait Hürriyet, Kanal D, Posta, Fanatik, CNN Türk, DHA, D-Smart gibi markalar Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören Grubu'na geçti.