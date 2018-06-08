AK Parti'ye göre anketlerde son durum!

''Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için tam bir kabustu'' sözlerine NTV yayınında açıklık getiren AK Parti Sözcüsü Ünal, ''Benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? O günün Türkiye'sini söylüyorum'' ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın NTV'de kendisine sorulan soruları yanıtladı. Ünal'ın açıklamaları özetle şöyle:

CUMHURBAŞKANI’NDAN DÜN OHAL’İN KALKABİLECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GELDİ. SEÇİMDEN SONRA KALKABİLİR Mİ?

OHAL, 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan o FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü göstermesiyle birlikte, yaraların sarılması, aynı zamanda dört tane terör örgütünün Türkiye’ye dönük saldırısı, sınır güvenliğimizi sağlamak için verdiğimiz mücadele, içerde bombalı saldırılar, bir çok sürece ilişkin devletin etkin hareket edebilmesine dönük Meclis’in aldığı bir karardı.

OHAL birilerinin keyfi olarak devam ettiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi 24 Haziran’ın bir önemi var. 24 Haziran 15 Temmuz’u sonsuza kadar bitirecek bir süreç. Yeni bir yönetim anlayışı anlamına geliyor. Tabi ki biz her zaman şunu söyledik, yeni dönemde, yeni imkanların açılacağı bir dönem. E tabi ki inşallah yeni dönemde OHAL tekrardan değerlendirilecektir. İnşallah Türkiye’nin güvenliği, insanlarımızın temel hak ve özgürlükleri, insanlarımız rahat parkta geziyorlar, çocuklarımız oynuyor. Neden? Çünkü kamu düzeni var, güvenlik sağlanmış…

KULİSLERDE ŞU KONUŞULUYOR. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZANIRSA, MECLİS’TE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU KAYBEDERSE YENİDEN BİR SEÇİME Mİ GİDER TÜRKİYE?

Bu sistemin en güzel tarafı şu. Bu sistem Türkiye’de değişimin kapısını açıyor. Yani 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye’nin geçmesiyle birlikte eskiye dair ne varsa, bunların hepsinin temizlendiği bir güce kavuştuğu ve sisteme kavuştuğu bir dönem başlıyor. Demokratik kültür, siyasal kültür, demokrasinin kendi sorunlarını çözebildiği oranda gelişir. Şimdi bundan sonra şu olur bu olur… Ama ne olacaksa, bu toplumun kendi sorunlarını çözme becerisiyle olacak. Meclis’te şöyle olacak, cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle olacak… Bunlar sistematik olarak kara propaganda şeklinde, “ben oyumu Erdoğan’a vereceğim ama AK Parti’ye oyumu vermeyeceğim” gibi, çünkü cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini anladıkları anda Meclis çalışmasına başladılar. Daha çok Meclis’e odaklı bir süreç yürütüyorlar. Bu da güzel, önemli olan siyaset kurumunun güçlenmesidir.

ANKETLERDE SON DURUM

Ama şu anda gerçekte kamuoyu araştırılmalarında bizim gördüğümüz nedir? AK Parti’nin oyu Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun 4 – 6 puan altındaydı. AK Parti yüzde 46 bandında gözüküyor. Bu oyla alacağı milletvekili oylarına baktığımızda AK Parti’nin 300’ün üzerinde vekil aldığını görüyoruz. HDP üzerinden değil bu analiz. HDP barajı geçse bile AK Parti 320’nin üzerinde milletvekilini alıyor. Cumhur ittifakıyla baktığınızda bu sayı daha da artıyor. AK Parti’nin Meclis’te herhangi bir sorunu gözükmüyor. Ama böyle bir sorun oluşsun, sabote edelim düşüncesinde olanlar var. Ama bunun sadece bir düşünce olduğunu unutmayalım.

BEDELLİ ASKERLİK

Bu konu siyasetin gündemindedir, bu konunun çözümü için siyaset üzerine düşeni yerine getirecektir."