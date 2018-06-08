Türk Silahlı Kuvvetlerince, 1-7 Haziran'da Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 64 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4 bin 503 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
08 Haziran 2018 Cuma23 Ramazan 1439
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PKK'ya ağır darbe! 64 terörist öldürüldü
TSK: Son bir haftada düzenlenen operasyonda 64 terörist öldürüldü
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