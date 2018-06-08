08 Haziran 2018 Cuma23 Ramazan 1439
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PKK'ya ağır darbe! 64 terörist öldürüldü

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TSK: Son bir haftada düzenlenen operasyonda 64 terörist öldürüldü
PKK'ya ağır darbe! 64 terörist öldürüldü
PKK'ya ağır darbe! 64 terörist öldürüldü PKK'ya ağır darbe! 64 terörist öldürüldü PKK'ya ağır darbe! 64 terörist öldürüldü


Türk Silahlı Kuvvetlerince, 1-7 Haziran'da Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 64 terörist etkisiz hale getirildi.  Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4 bin 503 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 

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