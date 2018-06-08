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21 yıllık hayal gerçek oluyor!

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Şırnak-Cizre arasında ihalesi 1997’de yapılan ancak terör saldırıları nedeniyle bir türlü tamamlanamayan karayolunda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
21 yıllık hayal gerçek oluyor!
21 yıllık hayal gerçek oluyor! 21 yıllık hayal gerçek oluyor! 21 yıllık hayal gerçek oluyor!

Şırnak ile Cizre ilçesi arasında, 1997’de ihalesi yapılan ve 1998’de inşaatına başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle bitirilemeyen duble yol, tamamlanma aşamasına geldi. Cudi Dağ’ında 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 365 metre uzunluğunda bir viyadük yapılan yol için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Temmuzda trafiğe açılması planlanan yol ile 45 dakika olan Şırnak-Cizre arasındaki mesafe 20 dakikaya düşecek ve Şırnaklılar 21 yıllık hayallerine kavuşacak. 

“Bu yolun hikayesi PKK’nın karanlık yüzünü gösteriyor” 

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre-Şırnak karayolunun hikayesinin bile tek başına, bölücü terör örgütünün karanlık yüzünü göstermeye yettiğini vurguları. Yolun 1997’de ihale edildiğini ve 1998’de inşaatına başlandığını anımsatan Aktaş, “Toplam uzunluğu 37 kilometre ama hala tamamlanamamış. Çünkü terör örgütü sürekli buraya saldırmış. İş makinelerini yakmış, işçileri kaçırmış. Çalışan işçilerimizin güvenliğini alan korucularımızı, askerlerimizi maalesef şehit etmiş. Ve maalesef bu yol bugüne kadar kalmış. Ama geçtiğimiz dönem içerisinde terörle mücadelede gösterilen etkin mücadele sonucunda o bölgeler terörden temizlendi. Ve inşaatlar başladı, hızlıca devam ediyor. Bir aksilik olmasa haziran sonu veya temmuz başında hizmete açacağız. Bu Şırnak insanı için çok büyük bir hizmet. Çok büyük bir yatırım ve bizi çok rahatlatacak bir yoldur” dedi. 

Yolun açılmasıyla Şırnak-Cizre arasının 37 kilometreye ineceğini anlatan Vali Ataş, “Geniş ve duble bir yol olacağı için çok hızlı bir ulaşım sağlanacak. Şu an yaklaşık 45/50 dakika olan Şırnak/Cizre arası yol azami 20 dakikaya inmiş olacak. İnsanlarımıza büyük bir hizmet yapılmış olacak. Burada 2 tane tünel var yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda. Cudi Dağın altından geçen iki tane tünel. Yine 1 viyadük var iki tüneli birbirine bağlayan bir viyadük. Çok büyük bir yatırım, yaklaşık 500 milyon yatırım bedeli olan bir yatırımdır” diye konuştu. 

“Cudi Dağı’ndan artık insanlar geçecek”  

Şırnaklı vatandaşlardan Serdar Tatar ise, yıllardır bu yolun özlemini çektiklerini belirterek, “Yıllardır terör olayları nedeniyle onlarca müteahhit mağdur oldu. Şehitler verildi bu yol çalışması nedeniyle. Nihayetinde AK Parti hükümeti döneminde bu sonuçlanacak. Bu yolun Şırnak’a medeniyet getirmesini bekliyoruz. Uzun zamandır tek yönlü yolda onlarca kaza meydana geldi, onlarca yaşamlar gitti. Bu sorunların olmaması için kıza zamanda yolumuz biter inşallah. Cudi gibi bir yerde gezmeyi hayal ederken, şu anda 2 viyadük, 4 tünelin hizmete açılması gerçekten hayaldi, gerçek oldu diyebiliriz. Yıllardır terör faaliyeti olan Cudi Dağı’ndan artık insanlar geçecek. Orayı bir güzergah olarak kullanacaklar. Giderken çok güzel bir manzara ile karşılaşacaklar. Bu yeni yolla birlikte Şırnak’a çok güzel hizmetler geleceği umudundayız” ifadelerinde bulundu. 

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