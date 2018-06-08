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BBC böyle duyurdu! Dünyanın gözü Türkiye'de olacak

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Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidecek. İngili yayın kuruluşu BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lowen tarafından hazırlanan analiz haberde "24 Haziran’da dünyanın gözü Türkiye'de olacak" denildi.
BBC böyle duyurdu! Dünyanın gözü Türkiye'de olacak
BBC böyle duyurdu! Dünyanın gözü Türkiye'de olacak BBC böyle duyurdu! Dünyanın gözü Türkiye'de olacak BBC böyle duyurdu! Dünyanın gözü Türkiye'de olacak

 

İngiltere'de yayın yapan BBC, "Türkiye erken seçime gidiyor. Peki bu neden önemli? Çünkü Türkiye önemli" ifadeleriyle başlayan haberinde Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu, AB üyelik sürecinin devam ettiği ve aynı zamanda G-20 üyesi olduğunun altı çizilirken, ülkenin başına geçecek ismin tüm dünyayı yakından ilgilendirdiği ifade edildi.

Türkiye’nin Batı’nın önemli bir müttefiği olması da analizde dikkat çekilen önemli noktalardan biri.

"ERDOĞAN ÖNDE"

Yapılan seçim anketlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önde görüldüğü belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde daha güçlü olacağı ifade edildi.

"DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE OLACAK"

Analizin devamında, tüm dünyanın gözünün 24 Haziran’da "son zamanların en kritik seçimi için" Türkiye’de olacağının altı çizildi.

SEÇMENİ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

BBC yayınladığı analizde vatandaşların sandığa giderken neyi göz önünde bulunduracağına dair bir yorumda da bulundu. İngiliz yayın kuruluşu, ekonomi ve terörün halkın karar vermesinde etkili olan iki önemli etken olacağı belirtildi.

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