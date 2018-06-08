08 Haziran 2018 Cuma23 Ramazan 1439
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ABD'li generalden operasyon mesajı!

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Afganistan'daki ABD generali, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ateşkes sırasında Doğu Afganistan'ın Nangarhar eyaletindeki DAEŞ'e karşı devam eden askeri operasyonları yoğunlaştırmak istediğini bildirdi.
ABD'li generalden operasyon mesajı!
ABD'li generalden operasyon mesajı! ABD'li generalden operasyon mesajı! ABD'li generalden operasyon mesajı!


Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Perşembe günü, Ramazan ayının bitimine kadar Taliban ile ilk kez koşulsuz bir ateşkes ilan etti. Fakat bu, DAEŞ ve diğer militan grupları kapsamıyor. 
 
Afganistan'daki Uluslararası Kuvvetler ve ABD Komutanı General John Nicholson, "DAEŞ'e karşı operasyonlar devam edecek. Aslında, bu ateşkes dönemi boyunca DAEŞ'e yoğunlaşacağız” dedi. 
 

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