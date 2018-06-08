08 Haziran 2018 Cuma23 Ramazan 1439
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Türkiye'nin kararı Yunan'ı çıldırttı! İlk açıklama

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Yunanistan Başbakanlık Ofisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mülteci geri kabul anlaşmasının dondurulduğunu açıklamasının ardından bir açıklama yaptı.
Türkiye'nin kararı Yunan'ı çıldırttı! İlk açıklama
Türkiye'nin kararı Yunan'ı çıldırttı! İlk açıklama Türkiye'nin kararı Yunan'ı çıldırttı! İlk açıklama Türkiye'nin kararı Yunan'ı çıldırttı! İlk açıklama

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Perşembe günü açıklamış olduğu ikili Türk-Yunan mülteci anlaşmasının dondurulması ve Türk Deniz Kuvvetlerinin Ege Denizi'nde almış olduğu önlemler Yunan medyasında manşet haber olarak yer aldı.

Ta Nea gazetesi, ''Üçlü Türk tahriki'' başlığını kullanarak Türk tarafının ikili ilişkilerde tansiyonu yükselttiğini yazdı. Kathimerini gazetesi, ''Ankara'dan tehdit ve şantaj'' manşetini kullanarak Türk tarafının 8 Türk askerinin iade edilmemesi sebebi ile önlemler aldığını yazdı. Ethnos gazetesi ise, ''Türkler mülteci anlaşmasını dondurdu'' manşetini kullanarak Türkiye'nin seçim öncesi Yunanistan'a baskı uyguladığını yazdı.  



Yunanistan Başbakanlık Ofisi ise, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 8 Türk askerinin Yunanistan'a firar ettiği günden bu yana zaten hiçbir iadenin gerçekleşmediğini açıklayarak, "Anlaşmanın işlerliğini kaybetmiş olması, Sayın Çavuşoğlu'nun anlaşmanın durdurulduğuna dair açıklamasında 'geçmiş zaman' kullanmasından da anlaşılıyor" ifadelerine yer verdi. 

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