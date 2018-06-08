Bunu beklemiyordu! Fransa'dan ABD'ye büyük tehdit

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, G-7'nin "altı olmaktan çekinmediğini" söyledi ve grubun ABD'ye ihtiyaç duymadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G-7 zirvesi öncesi KanadaBaşbakanı Justin Trudeau'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Macron, ABDBaşkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergi uygulama kararının ardından çok sert bir açıklama yaptı.

"Amerika Birleşik Devletleri olmasa bile G-7'nin altı ülkesi, ABD pazarından daha büyük bir pazardır" diyen Macron, Trump’ın tek taraflı hareketlerini doğru bulmadığı söyledi.

ABD'YE TEHDİT GİBİ GÖNDERME

Açıklamalarını sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı, gerekirse ABD'yi dışarıda bırakarak G-7'yi G-6'ya düşürülebileceğini belirtti.. Macron, "Eğer Trump, 'izolasyondan' çekinmiyorsa, G-7 pekala G-6 olabilir" diyerek adeta tehdit etti.

G-8 İKEN G-7 OLMUŞLARDI

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G-8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G-7 olarak anılmaya başlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G-7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.