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AYM kararı: 'Edepsiz Gökçek' demek ifade özgürlüğü

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Anayasa Mahkemesi (AYM) eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 'edepsiz' demeyi ifade özgürlüğü olarak saydı. Karar sonucu Gökçek, dava açtığı kişiye 4000 lira tazminat ödeyecek.
AYM kararı: 'Edepsiz Gökçek' demek ifade özgürlüğü
AYM kararı: 'Edepsiz Gökçek' demek ifade özgürlüğü AYM kararı: 'Edepsiz Gökçek' demek ifade özgürlüğü AYM kararı: 'Edepsiz Gökçek' demek ifade özgürlüğü

Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir kadın kullanıcıya hakaret ettiği iddiası ile 2013'de 'edepsizsinmelihgokcek' etiketiyle açılan hesaba “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” mesajı atan Eyüp Hanoğlu'nun 5 yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı.

Gökçek tarafından hem tazminat, hem de ceza davasıyla karşı karşıya kalan ve aldığı tazminat cezasını AYM'ye taşıyan Hanoğlu’na iyi haber geldi. AYM, Melih Gökçek için ‘Edepsiz’ ‘Terbiyesiz’ denmesini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve Hanoğlu lehine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında yaptığı ‘kürtaj’ açıklaması sonrası, sosyal medyada açıklamalarda bulunmuş, kendisine tepki gösteren bir kadına ise “Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?” diye mesaj atmıştı. Kadının Gökçek’ten gelen mesajı duyurması üzerine ise Melih Gökçek hakkında sosyal medyada kampanya başlatılmış, ‘EdepsizsinMelihGökçek’, ‘TerbiyesizsinMelihGökçek’ başlığıyla Twitter'da binlerce mesaj atılmıştı.

Eyüp Hanoğlu ise kampanyaya “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” mesajıyla destek vermişti. İlerleyen süreçte Gökçek’in avukatları birçok isim gibi Hanoğlu hakkında da ‘hakaret etti’ iddiasıyla şikayetçi olmuş, Hollanda’da yaşayan Eyüp Hanoğlu Türkiye’ye geldiği sırada gözaltına alınmış hakim karşısına çıkarılmıştı.

2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Hanoğlu; Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 350 lira tazminat cezasına çarptırılmıştı. Karar tepki gösteren Hanoğlu, “Tazminat cezasına mahkûm edildim. Bu tutarı ödemeyeceğim. Gökçek'ten özür dilemem, asıl özür dilemesi gereken Gökçek'tir. Asıl Gökçek'in attığı ‘Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?' şeklindeki mesaj hakarettir. Melih Gökçek'in bir kadına karşı kullandığı bu sözler kamu görevi ile ne kadar uyuşuyor?” diye tepki göstermiş ve davayı AYM’ye taşımıştı.

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