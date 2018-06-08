Putin'den şaşkına çeviren Suriye itirafı!

Rusya lideri Vladimir Putin'in ülkesinin Suriye müdahalesini, Rus Ordusu'nun savaş kabiliyetini geliştirmek ve yeni silahları denemek için "paha biçilemez bir fırsat" diye nitelediği belirtildi.

Times'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin televizyondaki soru-yanıt programında "Savaş meydanında silahlı güçlerimizi kullanmak eşsiz bir deneyim, silahlı güçlerimizi geliştirmek için eşsiz bir araçtı. Hiçbir tatbikat çatışma koşullarında güç kullanımıyla kıyaslanamaz" dedi.

Putin ayrıca "Kâğıt üzerinde yeni silahlara sahip olmak bir şey, ancak gerçekte nasıl çalıştıklarını görmek çok başka bir şey. Subaylarımız ve generallerimiz çağdaş silahlı çatışmanın ne demek olduğunu anlamaya başladılar" diye konuştu.

Times'ın haberinde, Rus yetkililerin Moskova'nın Suriye Savaşı'na müdahil olduğu 2015'ten bu yana 200'den fazla silahı denediklerini söylediği de aktarılıyor.

Haberde ayrıca, Suriyeli insan hakları örgütlerinin Rus Ordusu'nu, okullar, hastaneler ve meskûn mahalleri hedef alan hava saldırılarında 1,761'i çocuk, 6100 sivili öldürmekle suçladığı söyleniyor. Moskova'nın ise, hava saldırılarının sivil ölümlerine neden olduğu suçlamasını reddettiği kaydediliyor.

Putin'in programda, Suriye'deki Rus güçlerinin sadece görevleri bittiğinde ülkeden ayrılacağını söylediği ve "Askerlerimiz dünyanın bu kritik önemdeki bölgesinde Rus çıkarlarını güven altına almak için orada"dediği belirtiliyor.