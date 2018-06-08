08 Haziran 2018 Cuma23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:25Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:41Yatsı 22:30
    • 39°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 95.997 -2.66
  • Altın: 187,658 0.36
  • Dolar: 4,4907 0.38
  • Euro: 5,2753 -0.27

Başkan Ali Koç'tan taraftara çağrı!

»
Başkan Ali Koç'tan taraftara çağrı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden forma satışlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Başkan Ali Koç'tan taraftara çağrı! Başkan Ali Koç'tan taraftara çağrı! Başkan Ali Koç'tan taraftara çağrı!

 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi site aracalığıyla taraftarlara forma satışlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

İşte o açıklama:

Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur.

Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan Fenerium'un TELEFONLA SATIŞ OPERASYONU BULUNMADIĞINI TARAFTARLARIMIZA TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. Bu bağlamda da taraftarlarımızdan kendilerine bu amaçla gelen telefonlara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.

Taraftarlarımız bu dolandırıcılara en güzel cevabı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetkili satış noktalarından, yani Fenerium ve fenerium.com.tr den alarak vereceklerdir.

Saygılarımla,

Ali Y. KOÇ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arjantin'de sakatlık şoku! Dünya Kupası'nda yokArjantin'de sakatlık şoku! Dünya Kupası'nda yokArjantin'in yıldız oyuncusu Manuel Lanzini, antrenman sırasında sağ diz ön çapraz bağlarını kopardığı için turnuvayı kapattı.
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den Barcelona'ya...Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den Barcelona'ya...İspanyol ekibi Barcelona Fenerbahçe Doğuş forması giyen guard Brad Wanamaker ile anlaşma sağladı.
Altınordulu Erce Belçika yolcusuAltınordulu Erce Belçika yolcusuSpor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun başarılı kalecisi Erce Kardeşler, Belçika ekibi Standard Liege'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Başkan Ali Koç'tan taraftara çağrı!Başkan Ali Koç'tan taraftara çağrı!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden forma satışlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Okay Yokuşlu için son 7 günOkay Yokuşlu için son 7 günTrabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sözleşmesinde yer alan ‘Avrupa’dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır’ maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsadığı öğrenildi.
Kocaman Koç'un ardından Comolli'yle görüştüKocaman Koç'un ardından Comolli'yle görüştüAykut Kocaman sezon içerisinde aldığı notlar dahilinde oluşturduğu rapor kapsamında, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'ye bir sunum gerçekleştirdi.
  • Fenerbahçe ilk transferini duyurdu07 Haziran 2018 Perşembe 16:02
  • Messi'den Ronaldo ve Zidane yorumu07 Haziran 2018 Perşembe 15:57
  • Jeremain Lens'i resmen açıkladılar!07 Haziran 2018 Perşembe 14:57
  • Ankaragücü başkanı müjdeyi verdi!07 Haziran 2018 Perşembe 14:17
  • İşte Comolli'nin getireceği tek direktör!07 Haziran 2018 Perşembe 13:00
  • Aykut Kocaman istifa iddiasına cevap verdi07 Haziran 2018 Perşembe 12:36
  • Beşiktaş istiyordu Benfica kaptı!07 Haziran 2018 Perşembe 12:18
  • Terim çok net! 'Onun dışında herkesi satabilirsin'07 Haziran 2018 Perşembe 10:43
  • Ali Koç'un teklifi sonrası Aziz Yıldırım'dan karar07 Haziran 2018 Perşembe 10:09
  • Sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül 4,5 milyon euroya...07 Haziran 2018 Perşembe 10:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri