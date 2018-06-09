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Erdoğan açıklamıştı! Mahmur neden bu kadar önemli?

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Erdoğan açıklamıştı! Mahmur neden bu kadar önemli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kuluçka yuvası’ dediği BM’ye ait Mahmur kampı, zaman içinde PKK’lı teröristlerin yuvalandığı bir üs haline geldi. Mahmur’da yaklaşık 12 bin kişi kalıyor.
Erdoğan açıklamıştı! Mahmur neden bu kadar önemli? Erdoğan açıklamıştı! Mahmur neden bu kadar önemli? Erdoğan açıklamıştı! Mahmur neden bu kadar önemli?

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''kuluçka yuvası'' olarak nitelendirdiği, Birlemiş Milletler’in 1998’de kurduğu Mahmur Kampı, zaman içinde terör örgütü PKK’nın lojistik üslerinden biri haline geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkez kenti olarak bilinen Erbil’e 65 kilometre mesafede bulunan Mahmur Kampı’nda, yaklaşık 12 bin kişi kalıyor. Erdoğan, önceki akşam katıldığı CNN Türk-Kanal D ortak yayınında, ''Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa ki zaman zaman oluyor. Bağdat yönetimi, 'Ben bu işi çözerim' derse ne âlâ. Çözemem derlerse Sincar’ı da vururuz, Kandil'i de... Hatta hatta Mahmur. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Kandil nerden besleniyor sanıyorsunuz. Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında'' dedi. Erdoğan’ın bu sözleri Mahmur Kampı’nı yeniden gündeme taşıdı. 

65 KİLOMETRE

Terör örgütü PKK, 1992 yılından itibaren Türkiye’nin güneydoğusunda yaşayan vatandaşları köylerinden göç ettirmeye başladı. Mahmur, bu dönemde Türkiye’den Irak’ın kuzeyine göç ettirilen ve Etruş bölgesine yerleşenlerin 1998’de Mahmur’a geçmesiyle, Birleşmiş Milletler ve dönemin Irak hükümetinin gözetiminde kuruldu. 

Musul’a bağlı olan Mahmur ilçesi, terör örgütü DAEŞ’in saldırılarının ardından peşmergelerin kontrolüne geçti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkez kenti olarak bilinen Erbil’e sadece 65 kilometre mesafede bulunan Mahmur Kampı’nda, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı biliniyor. 

Türkiye, Mahmur’un durumunu Irak ve BM nezdinde zaman zaman gündeme getirdi. Türkiye; kampın PKK için büyük öneme sahip olduğunu, hem askeri hem de lojistik destek sağladığını, örgütün etkili siyasi merkezleri arasına girdiğini belirterek, Mahmur Kampı’nın kapatılmasını talep etti. Ancak Türkiye’nin bu girişimleri sonuçsuz kaldı. 

PKK'NIN ELİNDE

Mahmur’un yerel yöneticileri PKK’nın sonra olarak Mahmur’a yakın bölgede üs kurduğunu açıklamıştı. DAEŞ saldırıları sırasında sivilleri koruma bahanesiyle Mahmur’daki etkinliği artıran PKK’lı teröristler, DAEŞ bölgeden atıldıktan sonra buraya tamamen yerleşti. Kağıt üzerinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne bağlı olan kamp, BM’nin yöneticilerinin bir çoğunu Irak’tan çekmesi nedeniyle fiilen PKK’nın eline geçti. Terör örgütünün kampa, 2011’de TSK’nın düzenlediği hava harekatında öldürülen KCK yöneticilerinden Rüstem Cudi kod adlı Rüstem Osman’ın adını verdiği de belirtiliyor.  

ÇOCUKLARI ZORLA ALIKOYUYORLAR

Terör örgütü PKK’nın, 12-18 yaş arası çocuklara Mahmur kampında zorla eğitim verdiği biliniyor. Kampta kalan aileler ise baskılar nedeniyle terör örgütüne çaresiz boyun eğmek zorunda kalıyor.

9 PKK'LI TERÖRİST HAVADAN VURULDU

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde dün saat 07.30 sıralarında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 9 PKK’lı terörist, İHA ile tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Sınıra yakın bir bölgede temas sağlanan PKK’lı teröristler, etkisiz hale getirildi. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda da son bir haftada, ikisi terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosunda olan 64 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

ANKARA UYARIYI YAPTI

Kandil-Sincar-Suriye hattında lojistik üs olan Mahmur ile ilgili Bağdat sessiz kalsa da Ankara uyarıyor. 

Ankara, kasım ayından bu yana Irak merkezi yönetimi ve Kürt yönetimi ile yaptığı 8 görüşmede, terör örgütü PKK’nın Kandil, Sincar ve Kandil- Sincar-Suriye hattında geçişlerde lojistik üs olarak kullandığı Mahmur konusunda uyarılar yaptı. 

GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Mahmur'daki yerel yöneticiler de uzun yıllardır PKK’nın BM denetimindeki kampı adeta yaralıları için rehabilite merkezine dönüştürdüğünü dile getirerek, bunun ilçedeki diğer siviller için risk yarattığını vurguluyor. Yerel kaynaklar, Ekim 2014’ten bu yana BM’nin Mahmur Kampı’nın yakınında 2 PKK kampının yer aldığını ve bu kampların, Kandil ile Sincar ve Suriye arasında lojistik hatta dönüştüğünü dile getiriyor. Bölge Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözetiminde. Zira halihazırda Musul'a bağlı olan Mahmur için Bağdat ve Erbil yönetimi ile görüşme trafiğinin sürdüğü ifade ediliyor.

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