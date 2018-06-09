Kritik gelişme sonrası AB ülkesi harekete geçiyor

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Report Mainz" programı ile yapılan ortak araştırmada, FETÖ'nün "modern ve seküler cephesinin arkasında otoriter bir sistemin bulunduğunun açık olduğu" vurgulandı.

"ANTİDEMOKRATİK BİR HAREKETTEN BAHSEDİYOR"

FETÖ'dan ayrılan bir yöneticinin, ilk kez Almanya'daki örgütün iç yapısını anlattığı belirtilen haberde, "Bu kişi antidemokratik bir hareketten bahsediyor." denildi.

"GİZLİ PARALEL YAPI"

Haberde, bu kişinin oluşumu "Bir dini liderin önemli kararlar verdiği gizli paralel yapı" olarak gördüğü kaydedildi.

ALMAN HÜKÜMETİ, FETÖ'YÜ "KRİTİK" OLARAK GÖRÜYOR

Spiegel dergisi muhabirinin, Alman Dışişleri Bakanlığının şubat ayında bu konuda hazırladığı raporu okuduğu aktarılan haberde, Alman hükümetinin de FETÖ'yü "kritik" olarak gördüğü belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ, ALMAN HÜKÜMETİNE RAPOR GÖNDERDİ

Raporda, "(Türkiye'deki) Alman Büyükelçiliği kaynaklarının, FETÖ taraftarlarının on yıllarca doğrudan devlet kurumlarına, özellikle polise ve yargıya sızdığı konusunda hemfikir olduğu." ifadesinin yer aldığı vurgulandı.