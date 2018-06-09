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Bekçi alımı için başvurular başladı!

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Bekçi alımı için başvurular başladı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün daha önce duyurduğu 73 ile 7 bin bekçi alımı için başvuru detayları da belli oldu.
Bekçi alımı için başvurular başladı! Bekçi alımı için başvurular başladı! Bekçi alımı için başvurular başladı!

 

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere 7 bin bekçi alımı için ön başvuru işlemleri başladı.

Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla 7 bin bekçi alımı için adaylar, 22 Haziran'a kadar ön başvuruda bulunabilecek.

Bekçi adayları, 2-17 Temmuz tarihlerinde şahsen müracaat ve ön sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol sonucu belirlenecek tarihte yazılı sınava alınacak.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Sınav işlemlerini başarıyla geçenler arasından yapılacak sıralamada, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ilan edilecek.

EN AZ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak, 73 valilikte istihdam edilmek üzere, en az lise ve dengi okul mezunu

7 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Adaylarda aranan başvuru şartlarına Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖN BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavına ön başvurular, Akademinin internet sitesinden yapılacak.

Ön başvurusunu yapan ve bankaya müracaat ücretini yatıran adaylar, daha sonra Akademinin internet sitesinden duyurulacak merkezlere şahsen başvuruda bulunacak.

Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

Valiliklerce alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine devredilmişti.

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