Kamuda yeni dönem başlıyor

Bakan yardımcılığı kaldırılıyor, siyasi müsteşarlık geliyor.
Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek.
Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.
Başbakanlık'taki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak.
Vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler, idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.
09 Haziran 2018 Cumartesi23 Ramazan 1439
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