Mesut ve İlkay yine ıslıklandı!

Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Almanya ile Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmaya, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'a karşı yapılan protestolar damga vurdu.



Sakatlığı sebebiyle Mesut Özil oynamazken İlkay Gündoğan oyuna sonradan dahil oldu ve ayağına top geldiği taraftarlardan tepki gördü.



Oyuncusuna sahip çıkan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw ise taraftarların yanına giderek tepkilerine son vermesini ve İlkay Gündoğan'ı alkışlamasını istedi.

"DAHA NE YAPMASI GEREKİYOR"

Bu tepkiler hakkında maçın ardından konuşan Joachim Löw, "Milli takım oyuncusunu ıslıklamanın bir faydası yok. İlkay'ın daha ne yapması gerekiyor, merak ediyorum." ifadelerini kullandı.



"TÜM TAKIMA ZARAR VERİYOR"

Löw sözlerini, "İlkay'ın ıslıklanması ona ve takımın geri kalanına zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok. Rusya'da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" şeklinde tamamladı.



ALMANYA KAZANDI



Öte yandan, karşılaşmayı Almanya, ilk yarıda Timo Werner ve Omar Hawsawi'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazandı. İkinci yarıda Taisir Al Jassim ile ağları havalandıran Suudi Arabistan, bir de penaltı kaçırdı.



LONDRA'DA ERDOĞAN'LA BULUŞMUŞLARDI



İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmişti.